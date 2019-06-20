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Пылевой шторм в Бресте буквально сдул Парк Тысячелетия

21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мы уже публиковали материал о сильной пылевой буре в Бресте сегодня, 21 июня 2019 года. 

Пылевой шторм в Бресте буквально сдул Парк Тысячелетия

Однако это видео, похоже, достойно отдельного материала, посмотрите, как это было:

Что осталось от Парка Тысячелетия, который принял на себя удар стихии, узнаем чуть позже... Может мы немного и переборщили с заголовком, но согласитесь, впечатляет? И обязательно посмотрите другие видео пылевой бури.

 
Теги: Брест
 
 
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  Мы уже публиковали материал о сильной пылевой буре в Бресте сегодня, 21 июня 2019 года. Однако это видео, похоже, достойно отдельного материала, посмотрите, как это...
 
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