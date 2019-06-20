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Пылевой шторм в Бресте буквально сдул Парк Тысячелетия
21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мы уже публиковали
Однако это видео, похоже, достойно отдельного материала, посмотрите, как это было:
Что осталось от Парка Тысячелетия, который принял на себя удар стихии, узнаем чуть позже... Может мы немного и переборщили с заголовком, но согласитесь, впечатляет? И обязательно
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Мы уже публиковали материал о сильной пылевой буре в Бресте сегодня, 21 июня 2019 года. Однако это видео, похоже, достойно отдельного материала, посмотрите, как это...
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