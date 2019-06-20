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Лепесевич и Бекалюк разложили "по полочкам" ситуацию по заводу АКБ (для тех, кто не в теме)
21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Раз уж мы публикуем официальные пресс-релизы со стороны ООО "АйПауэр", давайте предоставим слово и представителям инициативной группы, согласны?
фото - иллюстрация
Да, видео достаточно большое - около 30 минут, однако в нём последовательно и с документами в руках излагаются факты и на основе этого делаются предположения.
видео -
Вы узнаете, почему Лис не мог
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