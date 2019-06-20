Источник материала: Виртуальный Брест

Раз уж мы публикуем официальные пресс-релизы со стороны ООО "АйПауэр", давайте предоставим слово и представителям инициативной группы, согласны?





фото - иллюстрация

Да, видео достаточно большое - около 30 минут, однако в нём последовательно и с документами в руках излагаются факты и на основе этого делаются предположения.

видео - НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР