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Фотофакт: реконструкторы в Брестской крепости
21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня вечером реконструкторы маршем пройдут от Брестской крепости по ул. Зубачева и Гоголя до Советской. В центральной части пешеходной улицы воссоздадут атмосферу последнего предвоенного дня 1941 года.
На рассвете в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" пройдет митинг-реквием, продолжением которого станет реконструкция обороны легендарной цитадели.
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Участники расположились в палаточном лагере на территории Кобринского укрепления. Сегодня вечером реконструкторы маршем пройдут от Брестской крепости по...
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