Фотофакт: реконструкторы в Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня вечером реконструкторы маршем пройдут от Брестской крепости по ул. Зубачева и Гоголя до Советской. В центральной части пешеходной улицы воссоздадут атмосферу последнего предвоенного дня 1941 года.





На рассвете в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" пройдет митинг-реквием, продолжением которого станет реконструкция обороны легендарной цитадели.











































































