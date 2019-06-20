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Красногвардейскую подтопило, так ещё и дерево рухнуло на проезжую часть
21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улица Красногвардейская в Бресте традиционно страдает во время непогоды от подтоплений.
На этот раз ещё и дерево упало на проезжую часть - движение ограничено, но проехать всё же можно.
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Улица Красногвардейская в Бресте традиционно страдает во время непогоды от подтоплений. На этот раз ещё и дерево упало на проезжую часть - движение ограничено,...
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