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Пылевая буря накрыла Бреста - досталось Вульке (а дождя-то и нет)
21.06.2019 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По северу Бреста прошёлся дождь, а по южным районам города - только пыль.
Упало буквально несколько капель. на видео - пылевая буря, Вульковское кольцо.
А вот как это выглядело со стороны:
Взгляд на "пылевой шторм" с нового
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По северу Бреста прошёлся дождь, а по южным районам города - только пыль. Упало буквально несколько капель. на видео - пылевая буря, Вульковское кольцо. А вот...
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