Пылевая буря накрыла Бреста - досталось Вульке (а дождя-то и нет)

Источник материала: Виртуальный Брест

По северу Бреста прошёлся дождь, а по южным районам города - только пыль.





Упало буквально несколько капель. на видео - пылевая буря, Вульковское кольцо.

А вот как это выглядело со стороны:

По ссылке люди делятся видео и фото с улиц города. И всё же дождь чуть позже накрыл и Ковалёво, и Вульку и Южный. Ну и хорошо, давно ждали.

Взгляд на "пылевой шторм" с нового МЧС на Вульке