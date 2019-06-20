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Пропала жительница Слуцкого района Басалыга Мария Петровна
21.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Пропала Басалыга Мария Петровна 1940 г.р. Уроженка деревни Михейки, Слуцкого района. 20 июня около 20.00 ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ангел»
Если Вы владеете информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить по номерам телефонов: +375 (29) 677 88 82; +375 (33) 603 88 82 или 102.
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Пропала Басалыга Мария Петровна 1940 г.р. Уроженка деревни Михейки, Слуцкого района. 20 июня около 20.00 ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не...
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