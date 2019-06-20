Пропала жительница Слуцкого района Басалыга Мария Петровна

Источник материала: Слуцк Город





Пропала Басалыга Мария Петровна 1940 г.р. Уроженка деревни Михейки, Слуцкого района. 20 июня около 20.00 ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ангел» Вконтакте .

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