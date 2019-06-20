Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф посетила Мирский замок в рамках визита для участия в церемонии открытия ІІ Европейских игр

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Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф 20 июня посетила Мирский замок в рамках визита для участия в церемонии открытия ІІ Европейских игр. С белорусской стороны заместителя генерального директора ЮНЕСКО сопровождали посол Беларуси во Франции И.В. Фисенко, Советник Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Ответственный секретарь Национальной Комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Н.С. Счаснович. Во время экскурсии в Портретном зале Н. Аль-Нашиф оставила запись в книге почетных гостей.