﻿ Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

21.06.2019 14:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. Гостями красочного мероприятия станут главы государств и политики высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это вечером, а днем во Дворце Независимости марафон встреч на высшем уровне в режиме нон-стоп. С подробностями корреспондент Ольга Коршун.

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Беларусь выступает за улучшение взаимодействия и с Великобританией. Сегодня глава государства встретился с министром по торговой политике этой страны. Уже тот факт, что в Беларусь на спортивное мероприятие приехал чиновник, отвечающий за торговлю в Объединенном Королевстве, говорит о заинтересованности в экономическом сотрудничестве с нашей страной. Президент в самом начале разговора подчеркнул важность этой встречи для дальнейших контактов.

Кстати, Британия входит в тройку стран по экспорту наших товаров и занимает второе место по объему прямых инвестиций в белорусскую экономику. Возможно, на некоторое отставание в политическом диалоге влияли общие тенденции в Европейском союзе по отношению к нашей стране, но, как известно, Британия начала процесс по выходу из ЕС. Так что появляется возможность для маневра.

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими.

Недавно наша делегация посетила Великобританию во главе с премьер-министром. Прошли очень солидные и очень результативные встречи, связанные прежде всего с экономикой, торговлей между нашими странами. Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия в Великобритании были успешными. И я вас лично благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом.

Вы, господин министр, наверное, знаете, что я негативно отношусь к выходу Великобритании из Европейского союза. Тем не менее, если исходить из государственных позиций, в этом процессе есть много положительного. И прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, не зависимым почти от трех десятков голосов Европейского союза. Для нас это выгодно тем, что мы и вы можете более свободно и более оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью.

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Джордж Холлингбери, государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании:
Вы совершенно верно и справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Беларуси. Несмотря на то, что наша встреча ограничена по времени, тем не менее, у меня запланировано большое количество встреч и переговоров с представителями белорусского правительства.

Я неоднократно встречался с послом Беларуси в Соединенном Королевстве. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения.

«То, что я сейчас увидел, – просто фантастика!» Министр внешней торговли Великобритании посетил ПВТ

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Министр по торговой политике Великобритании – Александру Лукашенко: «Великобритания имеет большой интерес к Беларуси»

Читайте также:

Александр Лукашенко – президенту Грузии: Я сделаю всё, чтобы такие добрые отношения во всех сферах сохранились навечно

«Вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове». Президент Беларуси на встрече с Игорем Додоном

«Ваш визит очень важен и своевременен». Александр Лукашенко – председателю Президиума Боснии и Герцеговины

Люди в материале: Александр Лукашенко, Джордж Холлингбери
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня, 21 июня, состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. Гостями красочного мероприятия станут главы государств и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На улице Октябрьской поставили палатки с валенками, соломой и матрёшками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика