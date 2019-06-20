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День летнего солнцестояния в июне. Какие приметы принесут удачу?

21.06.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июня празднуется День летнего солнцестояния. В этот день светлое время суток длится целых 17 часов 33 минуты. Отсюда и название, поскольку Солнце как будто не движется.  

Причиной такого положения дел является наклон оси вращения Земли в направлении Солнца – 23,44 градуса. Впрочем, самый длинный световой день 21 июня только в Северном полушарии, в Южном – всё наоборот.  

Когда-то именно в День летнего солнцестояния отмечался праздник под названием Иван Купала, но потом он переместился на 7 июля. И хотя суть у этих праздников одна, повеселиться теперь можно дважды.  

Традиции и приметы.  

Как и у большинства праздников, у этого дня есть свои обычаи. Например, важно надеть какую-нибудь «солнечную» вещь: что-нибудь яркого золотистого или жёлтого цвета. А ещё предполагается, что загаданные в этот праздник желания всегда сбываются.  

С давних пор в День летнего солнцестояния принято прыгать через костёр и купаться в водоёмах, поскольку таким образом человек очищается духовно и физически.  

Есть поверье, что если влюблённые, прыгая через костёр, не разомкнут руки, то и потом они не расстанутся.  

С костром связана и ещё одна примета: если девушка будет всю ночь танцевать возле девяти костров, то очень скоро она встретит мужчину, за которого выйдет замуж.  

В Купальскую ночь принято класть монеты под дверь. Считается, что в этом случае деньги сами начнут приходить в дом.  

Но главнейшей задачей верящего в легенды человека является поиск цветка папоротника. Существует поверье, что это растение цветёт лишь миг, но если в этот момент успеть сорвать цветок, то появятся такие сверхспособности, о которых можно только мечтать.  

Что касается примет относительно погоды, то здесь всё очень просто. Какая будет погода в День летнего солнцестояния, такая погода будет и всё лето.  

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Новости Беларуси. 21 июня празднуется День летнего солнцестояния. В этот день светлое время суток длится целых 17 часов 33 минуты. Отсюда и название, поскольку Солнце...
 
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