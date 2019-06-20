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В центре города проходят квест-туры по барам. Что это и сколько стоит?

21.06.2019 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждую пятницу и субботу в центре Минска проводятся квест-туры по столичным барам. Билеты стоят от 25 рублей, но с промокодом от AFISHA.TUT.BY вы сможете здорово сэкономить (он ниже).


Фото: Марк Жигман, TUT.BY

Тур по барам (или хоппинг) — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, играют в игры, танцуют и перемещаются от бара к бару в большой компании. Организаторы превратили популярный вид развлечений Европы и Америки в игру-квест, где участники, помимо посещения баров, дегустаций, новых знакомств и фото, получают возможность побороться за звание короля или королевы вечеринки, выполняя задания из буклета.

Билет стоит от 25 рублей на человека, в него входят:

  • экскурсия по 4 барам/клубам;
  • 4 welcome shot’a;
  • барный квест;
  • фотоотчет.

Когда: каждую пятницу и субботу, 20.30. Длительность — около 3 с половиной часов.

Где: переход ст.м. «Немига», между спусками в метро.

Сколько: 35 рублей с welcome shot и 25 рублей без шотов (при оплате онлайн).

Ого! Промокод TUTBY дает скидку 20%.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Каждую пятницу и субботу в центре Минска проводятся квест-туры по столичным барам. Билеты стоят от 25 рублей, но с промокодом от AFISHA.TUT.BY вы сможете здорово...
 
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