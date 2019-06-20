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В центре города проходят квест-туры по барам. Что это и сколько стоит?
Источник материала: Tut.by
Каждую пятницу и субботу в центре Минска
Тур по барам (или хоппинг) — это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, играют в игры, танцуют и перемещаются от бара к бару в большой компании. Организаторы превратили популярный вид развлечений Европы и Америки в игру-квест, где участники, помимо посещения баров, дегустаций, новых знакомств и фото, получают возможность побороться за звание короля или королевы вечеринки, выполняя задания из буклета.
Билет стоит от 25 рублей на человека, в него входят:
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Каждую пятницу и субботу в центре Минска проводятся квест-туры по столичным барам. Билеты стоят от 25 рублей, но с промокодом от AFISHA.TUT.BY вы сможете здорово...
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