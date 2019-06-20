Брестский маршрутчик получил срок за ДТП, в котором на переходе погиб 10-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

19 июня в суде Московского района Бреста огласили приговор водителю маршрутки, который сбил насмерть на переходе 10-летнего пешехода .

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении, а также лишение прав на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ДТП произошло 4 марта. По версии обвинения, водитель маршрутки Ford Transit поворачивал из второй полосы кармана на улице Московской на улицу 28 Июля — в это время по регулируемому пешеходному переходу перебегал 10-летний ребенок. Мальчик ударился в задний правый борт, упал на дорогу и попал под заднее колесо. От полученных травм школьник скончался на месте ДТП.

Следствие пришло к выводу , что в имеющейся дорожной обстановке водитель имел возможность видеть бегущего по тротуару к пешеходному переходу ребенка, а также видел, что в правой полосе замедлились и остановились перед пешеходным переходом два автомобиля. Несмотря на это, мужчина не предпринял мер к снижению скорости движения вплоть до остановки, что стало причиной ДТП и наступивших последствий. По заключению автотехнической экспертизы, водитель «имел техническую возможность остановиться и избежать столкновения с ребенком».

Водитель свою вину признал в полном объеме. Ранее он судим не был, за несколько лет водительского стажа один раз становился виновником «железной» аварии. Женат, воспитывает малолетнего ребенка. В суде он попросил прощения у потерпевшего — отца погибшего школьника.

Заявлять иск о возмещении вреда потерпевший отказался. Он сказал, что этот вопрос он обсуждал с супругой, и они пришли к мнению, что не хотят этих денег.

Он также попросил суд назначить водителю наказание, не связанное с лишением свободы:

— Я не хочу, чтобы он садился в тюрьму.