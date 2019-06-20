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Зурабишвили из-за беспорядков в Грузии прервала свой визит в Беларусь
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за беспорядков в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает свой визит в Беларусь. С ней встретился Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
«Госпожа президент, мы очень следим за обстановкой в Грузии. Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Вы пережили, ваш народ, много сложных моментов после распада Советского Союза, и вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. Я убежден, что нынешняя ситуация, которая непростая в Грузии, как и у других, как и у нас проблем хватает, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций», – сказал белорусский лидер.
Причиной столь резкой смены программы стали
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