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Зурабишвили из-за беспорядков в Грузии прервала свой визит в Беларусь

21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за беспорядков в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает свой визит в Беларусь. С ней встретился Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Госпожа президент, мы очень следим за обстановкой в Грузии. Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Вы пережили, ваш народ, много сложных моментов после распада Советского Союза, и вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. Я убежден, что нынешняя ситуация, которая непростая в Грузии, как и у других, как и у нас проблем хватает, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций», – сказал белорусский лидер.

«В Грузии сейчас напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там, потому что, когда происходит что-то, глава государства на месте должна быть, поэтому еще раз прошу прощения, но я должна уехать и быть рядом со своим народом», – указала Саломе Зарубишвили.

Причиной столь резкой смены программы стали массовые беспорядки в грузинской столице. Накануне радикально настроенные горожане собрались у здания парламента  центре Тбилиси. Полицейские сначала сдерживали толпу, но вскоре ситуация обострилась. Итог - десятки задержанных.



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Президент Грузии рассказала об этом в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Накануне радикально настроенные горожане собрались у здания...
 
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