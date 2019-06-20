Беларусь с воза – Европе легче? Некляев ответил Линкявичюсу

«Нужно видеть не только электростанцию (Беларускую АЭС), – отметил Линкявичюс, – но и картину в целом».





Картина в целом такая.





«Ни для кого не секрет, – говорит господин министр, – мы помогаем оппозиции. Но у нас есть отношения с государством, которое является нашим соседом, с которым у нас одна из самых протяженных границ, внешняя граница ЕС, с которым ведется торговля, идет экспорт беларуских товаров через наш порт».





То есть – realpolitik.





Заметим, что в нашем письме вместе с вопросом строительства опасной для Беларуси и Литвы АЭС мы поднимали вопрос возможной потери независимости Республики Беларусь, опасности ее инкорпорации в состав РФ, – и вернемся к картине.





Министр Линкявичюс из тех людей, которых я уважаю в литовской (да и в европейской) политике, поэтому, не вдаваясь в дискуссию, ограничусь двумя «искусствоведческими» вопросами.





Вопрос первый. Что мы будем делать, когда картина сгорит? Вместе с музеем, в котором она выставлена? Вместе с художником и теми, которые засмотрятся на нее и не успеют сбежать верст за пятьсот (если не дальше) зрителями? Исходя из реалий, причем, не только аварии на Чернобыльской АЭС, но и тех мелких аварий, которые уже случились при строительстве АЭС в Островце, такую постановку вопроса нельзя считать некорректной.





Второй вопрос. Если Беларусь станет «союзным государством», что значит Россией, ее западным федеральным округом, – какую realpolitik будет проводить Литва? Экспортировать российские товары через свой порт? Но в России есть свои порты. И что интересно, уважаемый господин министр, преимущественно это порты военно-морского флота. Как вы будете чувствовать себя, когда самая протяженная границы Литвы, внешняя граница ЕС станет границей с государством, интересы которой направлены на возвращение территорий российско-советской империи? Согласитесь, что после войны с Украиной, после аннексии Крыма такая постановка вопроса также достаточно корректна.





В заключение – одна деталь общей картины. Не очень заметная и, может, не совсем корректная. Но что есть, то есть.





Последний раз я был в Литве в гостях у своего давнего знакомого. Он художник. И можно сказать, что великий литовский художник. Но еще больший литовский националист. Даже больше, чем я националист беларуский. И вот в беседе о его новой картине из истории ВКЛ, он вдруг признается: «А знаешь, если честно, так нам даже выгодно, чтобы вы пошли под Россию. Тогда нам останется вся наша история – без ваших на ее претензий ».





Я не думаю, что при всей любви к изобразительному искусству вы разделяете мнения этого художника. Но, повторяю, есть то, что есть. И все это вместе взятое не может не создавать ощущение опасности, некоего заговора России с Европой, согласия Европы на то, что Беларуси, как суверенного европейского государства, может не быть.









Беларусь с возу – Европе легче?…





Если при давлении с Востока и готовности нынешнего белорусского режима продать Беларусь realpolitik Запада будет заключаться в потакании этому режиму, в том, что пусть себе они продаются, а мы на экспорте российских товаров будем зарабатывать, тогда, простите, заработок этот – 30 сребреников.





Если смотреть из глубины истории…







