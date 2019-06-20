Председатель КГК возмутился платой за общежитие

«Платить за эту халупу по 150 рублей в месяц? Власть должна была защитить интересы этих людей и в отношении решения их жилищной проблемы, раз здание общежития признано непригодным, и в отношении пересмотра платы за проживание», – возмутился Леонид Анфимов.





Также в ходе приема было поручено урегулировать ситуацию вокруг системы «Расчет – ЖКУ». Она связана с платежами за электроэнергию на освещение мест общего пользования. Минский ЖСПК заключил договор на обслуживание с КУП «ЖКХ № 1 Московского района г. Минска» и платил за электроэнергию. Однако «Энергосбыту» перечислялись деньги в целом от района, без указания конкретного плательщика. В итоге образовалась задолженность, которую «Энергосбыт» востребовал с ЖСПК.





Леонид Анфимов отметил, что жильцы ЖСПК оказались заложниками ситуации из-за недоработанной информационной системы и несогласованности действий между организациями – сторонами договора.