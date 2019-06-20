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Председатель КГК возмутился платой за общежитие

21.06.2019 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Комитета Госконтроля Леонид Анфимов вчера в ходе личного приема граждан возмутился размером платы за общежитие. Как передает пресс-служба КГК, на прием пришли две женщины, проживающие с семьями в одном из минских общежитий, которое было признано непригодным для проживания еще 15 лет назад. Они просили содействовать в направлении их на строительство жилья.

«Платить за эту халупу по 150 рублей в месяц? Власть должна была защитить интересы этих людей и в отношении решения их жилищной проблемы, раз здание общежития признано непригодным, и в отношении пересмотра платы за проживание», – возмутился Леонид Анфимов.

Также в ходе приема было поручено урегулировать ситуацию вокруг системы «Расчет – ЖКУ». Она связана с платежами за электроэнергию на освещение мест общего пользования. Минский ЖСПК заключил договор на обслуживание с КУП «ЖКХ № 1 Московского района г. Минска» и платил за электроэнергию. Однако «Энергосбыту» перечислялись деньги в целом от района, без указания конкретного плательщика. В итоге образовалась задолженность, которую «Энергосбыт» востребовал с ЖСПК.

Леонид Анфимов отметил, что жильцы ЖСПК оказались заложниками ситуации из-за недоработанной информационной системы и несогласованности действий между организациями – сторонами договора.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Комитета Госконтроля Леонид Анфимов вчера в ходе личного приема граждан возмутился размером платы за общежитие. Как передает пресс-служба КГК, на...
 
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