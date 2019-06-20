Работника предприятия по производству картона проткнуло трехметровой доской

Работник предприятия по производству картона серьезно пострадал в Гродненской области, об этом ЧП сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.





Несчастный случай произошел утром в пятницу 21 июня на предприятии по производству коробочного картона в деревне Ольховка Островецкого района. В 7:10 в МЧС поступил звонок с просьбой помочь мужчине, который получил проникающую травму брюшной полости.





На месте выяснилось, что пострадал 37-летний работник предприятия. Предположительно, трехметровую доску выбросило из станка, и она насквозь проткнула мужчину. Доска застряла, поэтому самостоятельно избавиться от нее ему не удалось.





Спасатели освободили пострадавшего с помощью гидравлического режущего инструмента. После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, медики экстренно госпитализировали его в районную больницу.



