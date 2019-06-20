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Работника предприятия по производству картона проткнуло трехметровой доской
Источник материала: Партизан
Доску выбросило из станка, и она насквозь пробила живот мужчины – спасатели оказали пострадавшему помощь и передали его медикам.
Работник предприятия по производству картона серьезно пострадал в Гродненской области, об этом ЧП сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел утром в пятницу 21 июня на предприятии по производству коробочного картона в деревне Ольховка Островецкого района. В 7:10 в МЧС поступил звонок с просьбой помочь мужчине, который получил проникающую травму брюшной полости.
На месте выяснилось, что пострадал 37-летний работник предприятия. Предположительно, трехметровую доску выбросило из станка, и она насквозь проткнула мужчину. Доска застряла, поэтому самостоятельно избавиться от нее ему не удалось.
Спасатели освободили пострадавшего с помощью гидравлического режущего инструмента. После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, медики экстренно госпитализировали его в районную больницу.
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Доску выбросило из станка, и она насквозь пробила живот мужчины – спасатели оказали пострадавшему помощь и передали его медикам.
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