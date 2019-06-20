“Обладает редким многогранным талантом…”

Публичных торжеств по случаю юбилея не было.





В сети только появилось благодарность отцу Федору от друзей и группы единомышленников, инициатором которой выступила учредитель ООО «ПараБокс» Флора Поломанная.

Под благодарностью Федорому Повному подписалось больше 60 человек, среди них немало айтишников, есть также подписанты из других стран. От Беларуси также немало узнаваемых персон самых разных взглядов и убеждений. Например, бывший министр здравоохранения Игорь Зеленкевич, председатель Координационного Совета «Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин, директор ООО «МотоВелоЗавод», бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, бизнесмен и бывший партнер по бизнесу Юрия Чижа, а ныне -- генеральный представитель Евразийского Делового Совета в Республике Беларусь Владимир Япринцев, декан юридического факультета Белорусского государственного университета Сергей Балашенко, член Совета Республики Геннадий Давыдько и другие.





«Самое главное в жизни каждого из нас, чтобы на нашем пути встретился такой человек, который научит, подскажет, направит, укажет на ошибки, наставит на путь истинный, -- говорится в благодарности, которую, видимо, можно считать публичным поздравлением юбиляру. -- Нам всем повезло. Такой человек присутствует в жизни каждого из нас, в той или иной степени.





Имя протоиерея Фёдора Повного как и его благие деяния широко известны и признаны в Беларуси, а так же и в некоторых иных уголках мира. 14 октября 2018 года был освящен Минский Храм-Памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших – пожалуй главное достижение его усердного труда. И сегодня, все мы, нижеподписавшиеся, считаем, что настал час сказать отцу Фёдору «Спасибо!» за годы долгой службы Богу, Родине и людям.





Отец Фёдор Повный обладает редким многогранным талантом. Он отслужил в Советской Армии, окончил Театрально-художественный институт, получил богословское образование в духовных семинарии и академии Троице-Сергиевой лавры. Отец Фёдор владеет несколькими языками, прыгает с парашютом, самостоятельно водит вертолет, занимается спортом. Отцу Фёдору в процессе службы приходилось наблюдать различные культуры. Кроме родной Беларуси, он служил в Москве и Германии.





Он родился в советское время в семье священника Петра Повного (в монашестве архимандрита Феодосия). Многие из нас ещё помнят, как сложно было в советское время быть простым верующим, не говоря уже про духовенство. Священнослужители и их дети находились в условиях постоянных гонений.





В 1994 году от рук преступников погибла мать отца Фёдора.





Трудности были и на духовном пути: сложный процесс возрождения христианской жизни на белорусской земле, длительное строительство храмов.





Мы – нижеподписавшиеся (круг друзей) – люди разного мировоззрения, разных взглядов, разного рода деятельности. Каждый из нас имеет свою историю знакомства с отцом Фёдором, свой опыт общения с ним. Но все мы знаем, что он верный помощник для любого, кто обратиться к нему с нуждой. Помогал он каждый раз в соответствии с ситуацией: благословением, советом, делом, объективной критикой, а часто и собственным примером. Кого-то из нас он познакомил, чтобы мы могли плодотворнее работать в синергии. Отец Фёдор умеет найти общий язык с любым человеком, независимо от статуса, характера и даже от вероисповедания.





Главная особенность отца Фёдора: умение доводить начатое до конца.

Мы все помним: 1996 год, Московское кладбище, круг над котлованом будущей церкви, а там внизу – трое: Митрополит Филарет, молодой президент Лукашенко и отец Фёдор – освящают место и закладывают Памятную капсулу, а вместе с ней и фундамент новой белорусской государственности. С большим трудом верилось тогда, что что-то будет построено.





По прошествии почти четверти века мы констатируем, что Минск обогатился неповторимыми объектами: Домом милосердия с церковью в честь Иова Многострадального, с врачебным центром, школой и подсобными постройками; Троицкой церковью – небольшой деревянной, возведенной на площадке, отведенной под строительство Всехсвятского Храма, по просьбе окрестных жителей, и, наконец, великим Храмом-Памятником в честь Всех Святых и в память о тех, кто спасал наше Отечество во время войн.





Смотря на Храм-Памятник, чувствуешь себя причастным к чему-то великому. Всехсвятский Храм не разделяет людей по национальной, религиозной, политической или какой-либо иной принадлежности. Он умело сочетает белорусскую сущность с вселенской духовной историей.





Крипта Храма-Памятника представляет собой отдельное помещение, она отделена от богослужебной части Храма. Это сделано для того, чтобы каждый человек мог почтить память предков, независимо от своих конфессиональных воззрений. В усыпальнице захоронены останки участников трех отечественных войн. Крипта – это благодарность предкам за мирное небо, она отражает как боль, так и доблесть белорусского народа.

Сегодня мы можем сказать: «Храм-Памятник объединяет!».





Хотим выразить огромную благодарность отцу Фёдору Повному за постоянный и усердный труд на благо каждого! Многая лета!»





Кстати, не так давно представители некоторых белорусских IT-компаний обращались с просьбой подписать письмо в поддержку Федора Повного – у прихожан были претензии к его работе. Впрочем, к подобным письмам отцу Федору не привыкать – их в его адрес пишут немало.







