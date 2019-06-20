ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

21.06.2019 13:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чемпион мира испанец Фернандо Торрес ставит точку в выступлениях в профессиональном футболе.

 
"После 18 увлекательных лет пришло время завершить футбольную карьеру", - написал Торрес в своем Twitter.
 
35-летний футболист анонсировал воскресную пресс-конференцию в Токио, посвященную его расставанию с футболом.
 
Торрес начал взрослую карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал сначала с 2001 по 2007 годы, затем - с 2015 по 2018. Из них сезон-2015/16 - на правах аренды, на тот момент игрок принадлежал итальянскому "Милану. Также он играл в английских "Ливерпуле" и "Челси". Сезон-2018/19 провел в японской команде "Саган Тосу".
 
Вместе с "Челси" Торрес выиграл, в частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы, в составе "Атлетико" - Лигу Европы. Играя за сборную Испании, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион мира испанец Фернандо Торрес ставит точку в выступлениях в профессиональном футболе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Миорском районе пастух поджег два дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика