Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

"После 18 увлекательных лет пришло время завершить футбольную карьеру", - написал Торрес в своем Twitter.

35-летний футболист анонсировал воскресную пресс-конференцию в Токио, посвященную его расставанию с футболом.

Торрес начал взрослую карьеру в мадридском "Атлетико", за который выступал сначала с 2001 по 2007 годы, затем - с 2015 по 2018. Из них сезон-2015/16 - на правах аренды, на тот момент игрок принадлежал итальянскому "Милану. Также он играл в английских "Ливерпуле" и "Челси". Сезон-2018/19 провел в японской команде "Саган Тосу".

Вместе с "Челси" Торрес выиграл, в частности, Лигу чемпионов и Лигу Европы, в составе "Атлетико" - Лигу Европы. Играя за сборную Испании, он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.



