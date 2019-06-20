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В Миорском районе пастух поджег два дома

21.06.2019 13:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пожар в деревне учинил 26-летний ранее судимый местный житель, рабочий сельхозпредприятия.

По информации пресс-службы УВД Витебского облисполкома, все произошло 18 июня с 19 часов вечера до полуночи. Мужчина в тот день находился на работе в качестве пастуха. Он набрел на пустующий дом в деревне Большая Ковалевщина, зашел в него.

- Там его внимание привлек старый диван и банка краски. Мужчина закурил сигарету и бросил ее в краску. После этого он достал вторую сигарету, зажег ее и бросил на диван. Далее поджигатель отправился к другому пустующему жилищу. Там он поджег тюль. После этого злоумышленник поспешил скрыться с места преступления, но вернулся, потому что ему не было хорошо видно пожар, - рассказывают в милиции.

Один из домов сгорел полностью, во втором немного пострадал интерьер. Мужчину задержали на месте преступления.

 
 
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Пожар в деревне учинил 26-летний ранее судимый местный житель, рабочий сельхозпредприятия.
 
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