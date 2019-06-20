В Миорском районе пастух поджег два дома

По информации пресс-службы УВД Витебского облисполкома, все произошло 18 июня с 19 часов вечера до полуночи. Мужчина в тот день находился на работе в качестве пастуха. Он набрел на пустующий дом в деревне Большая Ковалевщина, зашел в него.





- Там его внимание привлек старый диван и банка краски. Мужчина закурил сигарету и бросил ее в краску. После этого он достал вторую сигарету, зажег ее и бросил на диван. Далее поджигатель отправился к другому пустующему жилищу. Там он поджег тюль. После этого злоумышленник поспешил скрыться с места преступления, но вернулся, потому что ему не было хорошо видно пожар, - рассказывают в милиции.





Один из домов сгорел полностью, во втором немного пострадал интерьер. Мужчину задержали на месте преступления.



