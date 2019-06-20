В Витебске пьяный на Mitsubishi врезался в бетонное перекрытие моста

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель получил травмы в аварии, которая произошла 20 июня, около 02.00, в Витебске. Об этом сообщили в ГАИ региона.





По предварительной информации, 30-летний водитель Mitsubishi Eclipse двигался по улице Замковой, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего выехал на встречку, где врезался в бетонное перекрытие моста.





В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 1,59 промилле.