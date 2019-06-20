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В Витебске пьяный на Mitsubishi врезался в бетонное перекрытие моста

21.06.2019 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель получил травмы в аварии, которая произошла 20 июня, около 02.00, в Витебске. Об этом сообщили в ГАИ региона.


По предварительной информации, 30-летний водитель Mitsubishi Eclipse двигался по улице Замковой, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего выехал на встречку, где врезался в бетонное перекрытие моста.


В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 1,59 промилле.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла ночью 20 июня на улице Замковой.
 
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