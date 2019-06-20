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Из-за налогового маневра белорусские и российские нефтепереработчики окажутся в неравных условиях

21.06.2019 14:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Из-за налогового маневра белорусские и российские нефтепереработчики окажутся в неравных условиях

Такое мнение высказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Как отметил Семашко в интервью ТАСС, на первом этапе маневра Беларусь потеряла 3,6 млрд долларов, которые никак не компенсированы. Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время Беларусь потеряет еще 10,6 млрд долларов при мировой цене нефти 70 долларов за баррель и 8,8 млрд долларов при цене 60 долларов за баррель. А затем белорусские нефтепереработчики будут полностью выведены на мировую цену нефти, в результате чего Беларусь будет ежегодно переплачивать России по 3 млрд долларов.

«Мы в текущем году уже существенно подняли цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Но дальше делать это невозможно», - сказал посол.

Он объяснил это тем, что покупательная способность граждан не позволяет этого сделать. Кроме того, в Беларуси и так уже диспаритет цен на бензины и дизельное топливо с Россией где-то в размере 8-10%.

«Если эта разница в ценах станет больше, то возникнет новая проблема массового ввоза в Беларусь из России дешевых нефтепродуктов. В таком случае не придется говорить и о едином рынке нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Какая на это будет реакция в других странах "пятерки", предсказать не сложно.

Просол отмтеил, что поэтому беларусская сторона продолжает рассчитывать на компенсацию Россией последствий проводимого маневра.

«У правительства России понимание проблем Беларуси в связи с этим, безусловно, есть», — сказал посол.

Сейчас стороны обсуждают компенсационные механизмы, которые могут выглядеть как межбюджетные трансферы или скидка на нефть.

«Размер же компенсации очевиден для двух сторон: должна быть возмещена разница в вывозных таможенных пошлинах, помноженная на объем поставляемой нефти», — сказал Владимир Семашко.

 
 
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