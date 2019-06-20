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Из-за налогового маневра белорусские и российские нефтепереработчики окажутся в неравных условиях
21.06.2019 14:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Такое мнение высказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.
Как отметил Семашко в интервью
«Мы в текущем году уже существенно подняли цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Но дальше делать это невозможно», - сказал посол.
Он объяснил это тем, что покупательная способность граждан не позволяет этого сделать. Кроме того, в Беларуси и так уже диспаритет цен на бензины и дизельное топливо с Россией где-то в размере 8-10%.
«Если эта разница в ценах станет больше, то возникнет новая проблема массового ввоза в Беларусь из России дешевых нефтепродуктов. В таком случае не придется говорить и о едином рынке нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Какая на это будет реакция в других странах "пятерки", предсказать не сложно.
Просол отмтеил, что поэтому беларусская сторона продолжает рассчитывать на компенсацию Россией последствий проводимого маневра.
«У правительства России понимание проблем Беларуси в связи с этим, безусловно, есть», — сказал посол.
Сейчас стороны обсуждают компенсационные механизмы, которые могут выглядеть как межбюджетные трансферы или скидка на нефть.
«Размер же компенсации очевиден для двух сторон: должна быть возмещена разница в вывозных таможенных пошлинах, помноженная на объем поставляемой нефти», — сказал Владимир Семашко.
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Такое мнение высказал посол Беларуси в России Владимир Семашко.
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