ПЕРВЫЕ СТАРТЫ - УЖЕ СЕГОДНЯ!

Сегодня, 21 июня, в первый день II Европейских игр в программе состоятся соревнования по баскетболу 3х3, боксу и стрельбе из лука.
Вечером вся мировая общественность станет свидетелями исторического события. В 22.00 начнется торжественная церемония открытия II Европейских игр 2019 года на стадионе Динамо. Трансляция мультиспортивного форума будет осуществляться в 196 странах.
Баскетбол 3х3 «Палова арена»
Женщины:
Румыния – Германия Венгрия – Чехия
Мужчины:
Россия – Италия Украина – Франция
09:00 – 09:25 09:25 – 09:50
09:50 – 10:15 10:15 – 10:40
Женщины:
Эстония – Испания Украина – Латвия
Мужчины:
Латвия – Турция Нидерланды – Чехия
10:50 – 11:15 11:15 – 11:40
11:40 – 12:05 12:05 – 12:30
Женщины:
Россия – Сербия Италия – БЕЛАРУСЬ
Мужчины:
Сербия – Андорра Румыния – Польша
14:00 – 14:25 14:25 – 14:50
14:50 – 15:15 15:15 – 15:40
Женщины:
Франция – Андорра Нидерланды – Швейцария
Мужчины:
Литва – Эстония Словения – БЕЛАРУСЬ
15:50 – 16:15 16:15 – 16:40
16:40 – 17:05 17:05 – 17:30
Стрельба из лука
СОК «Олимпийский»
Мужчины: лассический лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов
Женщины:
Блочный лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов
09:00 – 11:45
Женщины:
Классический лук, индивидуальные соревнования– участие белорусских спортсменов
Мужчины:
Блочный лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов
13:15 – 16:00
Смешанная команда: Классический лук
1/12 финала, 1/8 финала – участие белорусских спортсменов
Смешанная команда:
Блочный лук 1/8 финала – участие белорусских спортсменов
16:45 – 17:35
Бокс
СК «Уручье»
Мужчины:
-56 кг, -75 кг, -81 кг, -91 кг, +91 кг, предварительные бои – участие белорусских спортсменов
14:00 – 17:45
С расписание и результатами можно ознакомиться . здесь
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