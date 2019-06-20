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ПЕРВЫЕ СТАРТЫ - УЖЕ СЕГОДНЯ!

21.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сегодня, 21 июня, в первый день IIЕвропейских игр в программе состоятся соревнования по баскетболу 3х3, боксу и стрельбе из лука.

Вечером вся мировая общественность станет свидетелями исторического события. В 22.00 начнется торжественная церемония открытия II Европейских игр 2019 года на стадионе Динамо. Трансляция мультиспортивного форума будет осуществляться в 196 странах.

Баскетбол 3х3
«Палова арена»

Женщины:
Румыния – Германия
Венгрия – Чехия

Мужчины:
Россия – Италия 
Украина – Франция


09:00 – 09:25
09:25 – 09:50


09:50 – 10:15
10:15 – 10:40
 

Женщины:
Эстония – Испания 
Украина – Латвия

Мужчины:
Латвия – Турция 
Нидерланды – Чехия


10:50 – 11:15
11:15 – 11:40


11:40 – 12:05
12:05 – 12:30
 

Женщины:
Россия – Сербия 
Италия – БЕЛАРУСЬ

Мужчины:
Сербия – Андорра 
Румыния – Польша  


14:00 – 14:25
14:25 – 14:50


14:50 – 15:15
15:15 – 15:40
 

Женщины:
Франция – Андорра
Нидерланды – Швейцария

Мужчины:
Литва – Эстония
Словения – БЕЛАРУСЬ


15:50 – 16:15
16:15 – 16:40


16:40 – 17:05
17:05 – 17:30

Стрельба из лука

СОК «Олимпийский»


Мужчины:
лассический лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов

Женщины:
Блочный лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов

09:00 – 11:45
 

Женщины:
Классический лук, индивидуальные соревнования– участие белорусских спортсменов

Мужчины:
Блочный лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов

13:15 – 16:00
 

Смешанная команда: Классический лук
1/12 финала, 1/8 финала 
– участие белорусских спортсменов

Смешанная команда:
Блочный лук
1/8 финала 
– участие белорусских спортсменов

16:45 – 17:35

Бокс

СК «Уручье»

Мужчины:
-56 кг, -75 кг, -81 кг, -91 кг, +91 кг, предварительные бои
– участие белорусских спортсменов

14:00 – 17:45

С расписание и результатами можно ознакомиться здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Сегодня, 21 июня, в первый день IIЕвропейских игр в программе состоятся соревнования по баскетболу 3х3, боксу и стрельбе из лука. Вечером вся мировая...
 
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