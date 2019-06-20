ПЕРВЫЕ СТАРТЫ - УЖЕ СЕГОДНЯ!

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня, 21 июня, в первый день IIЕвропейских игр в программе состоятся соревнования по баскетболу 3х3, боксу и стрельбе из лука.

Вечером вся мировая общественность станет свидетелями исторического события. В 22.00 начнется торжественная церемония открытия II Европейских игр 2019 года на стадионе Динамо. Трансляция мультиспортивного форума будет осуществляться в 196 странах.

Баскетбол 3х3

«Палова арена» Женщины:

Румыния – Германия

Венгрия – Чехия Мужчины:

Россия – Италия

Украина – Франция

09:00 – 09:25

09:25 – 09:50

09:50 – 10:15

10:15 – 10:40 Женщины:

Эстония – Испания

Украина – Латвия Мужчины:

Латвия – Турция

Нидерланды – Чехия

10:50 – 11:15

11:15 – 11:40

11:40 – 12:05

12:05 – 12:30 Женщины:

Россия – Сербия

Италия – БЕЛАРУСЬ Мужчины:

Сербия – Андорра

Румыния – Польша

14:00 – 14:25

14:25 – 14:50

14:50 – 15:15

15:15 – 15:40 Женщины:

Франция – Андорра

Нидерланды – Швейцария Мужчины:

Литва – Эстония

Словения – БЕЛАРУСЬ

15:50 – 16:15

16:15 – 16:40

16:40 – 17:05

17:05 – 17:30 Стрельба из лука СОК «Олимпийский»

Мужчины:

лассический лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов Женщины:

Блочный лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов 09:00 – 11:45 Женщины:

Классический лук, индивидуальные соревнования– участие белорусских спортсменов Мужчины:

Блочный лук, индивидуальные соревнования – участие белорусских спортсменов 13:15 – 16:00 Смешанная команда: Классический лук

1/12 финала, 1/8 финала

– участие белорусских спортсменов Смешанная команда:

Блочный лук

1/8 финала

– участие белорусских спортсменов 16:45 – 17:35 Бокс СК «Уручье» Мужчины:

-56 кг, -75 кг, -81 кг, -91 кг, +91 кг, предварительные бои

– участие белорусских спортсменов 14:00 – 17:45

С расписание и результатами можно ознакомиться здесь .