Госпогранкомитет готов к пропуску большого числа участников и болельщиков II Европейских игр, сообщил журналистам заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков. "Для нас это серьезное мероприятие в масштабах страны, и мы готовы к выполнению непосредственно своих задач, связанных с пропуском лиц на территорию страны, как участников мероприятия, так и зрителей, туристов. На сегодняшний момент обстановка управляемая", - сказал Алексей Сытенков. По его словам, налажено тесное сотрудничество с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года", что позволяет пресечь попытки злоупотреблений. "Отмечаем такую тенденцию, когда одно и то же лицо из третьих стран рассылает свои заявки, пытаясь аккредироваться на игры, как представитель СМИ печатного, интернет и видео. Соответственно, мы вместе с коллегами это отслеживаем и в принципе готовы ко всем событиям, которые будут происходить", - отметил замначальника управления. Как добавил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, правоохранительные органы переведены в режим усиленного варианта несения службы, готовы обеспечить комфортное пребывание и охрану общественного порядка на спортивных объектах, задействованных на II Европейских играх.