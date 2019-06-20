Система «BelToll» – это удобно?

Источник материала: Аргументы и факты

Они спрашивают, что делать иностранцам без знания языка, если возникла необходимость связаться с оператором платных дорог (например, если бортовое устройство не подает звуковых сигналов после проезда рамки). Или как узнать, на какую сумму пополнить баланс, чтобы денег на счете точно хватило на весь путь. И как быть, если у водителя нет белорусской «налички». А одна из читательниц, Светлана М. из Берлина, поделилась своей историей: в Щучине, по ее словам, не оказалось бортовых устройств, и пришлось ехать лишние 40 км в Гродно. Светлана отметила, что около пункта выдачи негде было припарковаться. А после получения устройства нужно было соблюдать тишину в салоне машины, чтобы не пропустить звуковой сигнал. Почему нельзя просто приклеить виньетку?

Вопросов и правда много. Чтобы получить на них ответы, мы обратились за комментарием к Сергею БУРОМУ, менеджеру по маркетингу, связям с общественностью и корпоративным связям ИООО «Капш Телематик Сервисиз»:

– Национальная система электронного сбора платы за проезд «BelToll», которую построил австрийский инвестор Kapsch TraficCom AG, а эксплуатирует вот уже шестой год специально созданная компания-оператор ИООО «Капш Телематик Сервисиз», начала функционировать в Беларуси с 1 июля 2013 года.

Сегодня в Беларуси работает 51 пункт обслуживания, все круглосуточные. Узнать их расположение можно на сайте системы www.beltoll.by на этапе планирования поездки и из печатных информационных материалов, которые имеются на всех автомобильных пунктах пропуска на границе Республики Беларусь, в зонах таможенного контроля на специальных стендах. Карты платных дорог можно взять с собой: они содержат инструкцию о порядке пользования и оплаты на русском, английском, польском и литовском языках.

Если говорить про случай Светланы, то, во-первых, в Щучине есть пункт обслуживания (DP28, расположенный на АЗС «Белоруснефть» №23), где выдают бортовые устройства. Скорее всего, Светлану направили в Гродно незнающие люди на первой попавшейся заправке, куда она обратилась.

Во-вторых, парковка на пункте в Гродно есть, и она рассчитана на большое количество транспорта, это необходимое условие для работы пункта обслуживания, так как более 95% пользователей – это коммерческий транспорт массой более 3,5 тонны: микроавтобусы, грузовики, фуры.

Уплата залоговой стоимости бортового устройства принимается в белорусских рублях, так как это национальная валюта нашей страны. Но всегда можно воспользоваться банковской картой. К оплате принимаются все основные карты банковских платёжных систем. На сайте beltoll.by есть вся необходимая информация и видеоинструкции, также в разделе «Калькулятор» можно рассчитать стоимость поездки, задав свой маршрут (это необходимо, т. к. платные сегменты имеют разную протяжённость и, соответственно, стоимость). Сайт у «BelToll» удобный, информация представлена на 7 разных языках. Он позволяет любому пользователю подготовиться к поездке по платным дорогам Беларуси.

Для оплаты проезда по платным дорогам пользователь должен заключить договор. Следовать звуковым сигналам устройства электронной оплаты — обязанность пользователя, это закон. Если устройство не издало сигнала, необходимо следовать до ближайшего пункта обслуживания. Также можно связаться с оператором инфолинии, сообщить о своей проблеме и получить консультацию (операторы владеют иностранными языками). В пункте обслуживания проверят исправность устройства. Если вины пользователя в нарушении не установят, штрафа не будет. Но в большинстве случаев мы имеем дело с невыполнением руководства по эксплуатации: неправильной установкой, нехваткой средств на счете и др.

Сейчас обсуждается дата начала работы нового удобного для пользователя функционала – оплаты по разовому тарифу: если водитель проехал под рамкой, а прибор по какой-то причине не издал сигнала, у пользователя есть два часа на то, чтобы заплатить. Тогда оплаты в повышенном размере не потребуется. Функция оплаты по разовому тарифу позволит добросовестным пользователям платных дорог избежать формирования нарушений в случаях, когда плата за проезд не была внесена из-за непреднамеренной ошибки.

Также пользователь сможет подписаться на SMS-оповещения о подозрениях на неоплату. Планировалось, что новая функция запустится летом, но пока не приняты соответствующие изменения в законодательстве.

Компания «Капш» имеет в арсенале все технологии сбора платы за проезд: микроволновую (DSRC), спутниковую, электронные виньетки. Но каждое решение подбирается под нужды заказчика, характер движения и топологию платных дорог.

Стоит отметить, что с 10 июня по 10 июля 2019 г. – на время проведения II Европейских игр-2019 – автомобили массой не более 3,5 т. освобождаются от платы за проезд по платным до

рогам Беларуси.