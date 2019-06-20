В Минске сегодня стартуют II Европейские игры. Что важно о них знать?

Источник материала: Tut.by

21 июня в Минске пройдет церемония открытия самого масштабного спортивного события в истории независимой Беларуси — Вторых Европейских игр. Накануне старта соревнований SPORT.TUT.BY отвечает на популярные вопросы о грядущем спортивном форуме.

В какие сроки пройдут Европейские игры? Партнер проекта Первые квалификационные соревнования уже начались. Если не терпится ощутить атмосферу Игр, приходите на бокс, баскетбол 3×3 и стрельбу из лука. А вот медали начнут разыгрываться с субботы. Первые квалификационные соревнования уже начались. Если не терпится ощутить атмосферу Игр, приходите на бокс, баскетбол 3×3 и стрельбу из лука. А вот медали начнут разыгрываться с субботы. Последние награды найдут своих обладателей 30 июня. В этот же день пройдет церемония закрытия. Всего 4 000 спортсменов из 50 стран Европы разыграют две сотни медалей, но Игры займут только 10 дней, что значительно меньше Олимпийских игр или даже чемпионата мира по хоккею.

Где будут проходить соревнования? «Минск-Арена» примет старты по аэробике, акробатике, прыжкам на батуте, художественной и спортивной гимнастике, а также по велоспорту на треке. Во Дворце спорта будут определять сильнейших борцы и самбисты, на «Чижовка-Арене» — каратисты и дзюдоисты. На канале в Заславле пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ. На открытой площадке Palova-Арены сыграют баскетболисты. Шоссейные велогонщики займут улицы столицы. Групповые гонки финишируют на Октябрьской площади, а «разделки» пройдут на улице Тимирязева.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Стрелки будут соревноваться в трех разных локациях, в зависимости от вида спорта: Sporting Club (стрельба стендовая), cтрелковый тир им. Тимошенко (стрельба пулевая) и СОК «Олимпийский» (стрельба из лука). Футболисты-пляжники будут играть в СОК «Олимпийский», за настольным теннисом сможете наблюдать в РЦОП по теннису, за бадминтоном — в Falcon Club, за боксом — во Дворце спорта «Уручье». Полное расписание можно найти на официальном сайте Европейских игр.

Насколько высок уровень соперников? Уровень очень сильно разнится в завимости от вида спорта. Более того, даже в одинаковых дисциплинах класс участников отличается у мужчин и женщин. К примеру, в шоссейном велоспорте у женщин есть несколько действительно классных гонщиц. В сборной Нидерландов на старт выйдут настоящие мировые звезды. Классные составы у Италии и Германии. А вот у мужчин самый сильный участник занимает лишь 95-е (!!!) место в мировом рейтинге. Это как теннисный турнир, в котором первым сеянным значится 95-я ракетка мира Праджнеш Гуннесваран (слышали когда-нибудь о таком?). При этом несколько топовых для этого вида сборных (Бельгия, Польша, Швейцария, Испания, Дания) вообще не прислали ни одного велогонщика-шоссейника. Хороший уровень ожидается в видах, где разыгрываются олимпийские лицензии.

Что за путаница с соревнованиями по легкой атлетике? Правила легкоатлетических соревнований на Европейских играх действительно очень специфичны. Если вкратце, то всего будет разыграно 10 комплектов медалей, девять из них — в ближайшее воскресенье. Соревнования будут проходить в течение 10 часов, причем не по традиционной олимпийской системе с забегами на выбывание.

Эльвира Герман. Фото: БФЛА Всех спортсменов поделилии на четыре группы по времени. Кто-то пробежит в 12 дня, а кто - в восемь вечера. Соревнования будут идти в течение всего дня, после чего победителем объявят того, кто показал в своем забеге (толчке, прыжке) лучший результат. То есть легкоатлет может пробежать свою дистанцию в полдень, а узнать, что он выиграл только поздно вечером. Более того, можно быть готовым лучше всех, но попасть в дождь и потерять шансы на награду. Все следующие дни посвящены розыгрышу последней медали в командных соревнованиях. Спортсмены будут постепенно набирать баллы в общую национальную копилку, а окончательный подсчет пройдет после завершающего забега.

Автомобилем в эти дни лучше вообще не пользоваться? Не все так категорично. Вы вполне можете избежать часовых пробок, если заранее ознакомитесь с нашим материалом , где подробно расписано, какие улицы, в какое время будут перекрыты.

Фото: Юлия Альгерчик Конечно, без неудобств не обойтись, но их можно минимизировать, если заранее подготовиться.

Где расположены фан-зоны? Какие артисты будут выступать в фан-зонах? Главная фан-зона размещается у Дворца спорта. Вы наверняка уже обратили на нее внимание. Сегодня открываются фан-зоны у «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» откроются 21 июня. Если хотите не только поболеть за наших, но и послушать живую музыку, то лучше предварительно ознакомьтесь с графиком выступления артистов . Но лучше всего сходите поддержать наших спортсменов на арены! Что: II Европейские игры Когда: 21 июня - 30 июня Где: Минск Сколько: от 15 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

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