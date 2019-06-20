ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец «Вымпела». Его интеллектуальный спецназ называли «богами войны»

21.06.2019 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Отец «Вымпела». Его интеллектуальный спецназ называли «богами войны»
АиФ-Россия

На фронте Юрий Иванович командовал взводом противотанкового дивизиона. После победы пошёл учиться в Военный институт иностранных языков и в 1956 году начал работу в КГБ. Дроздов в совершенстве владел немецким, английским и испанским языками. Через год он уже работал официальным представителем КГБ при Штази в ГДР, в 1962 г. участвовал в знаменитом обмене на мосту советского нелегала Рудольфа Абеля на американского лётчика-шпиона Пауэрса. Дроздова тогда представили восточногерманским служащим как Юргена Дривса, двоюродного брата Абеля.

Отец «Вымпела». Его интеллектуальный спецназ называли «богами войны» «Мост шпионов». Как мы меняли наших разведчиков на не наших

С 1964 по 1968 г. Юрий Иванович был резидентом внешней разведки в Китае. А в 1975 г. его отправили в США. Там под прикрытием должности заместителя постоянного представителя СССР при ООН он руководил резидентурой разведки в Нью-Йорке. Когда в Штатах он отмечал своё 50-летие, среди других поздравлений получил письмо от Мао Цзэдуна, в котором отмечался его «личный неоценимый» вклад в развитие советско-китайских отношений.

За 35 лет службы в нелегальной разведке Дроздов прошёл путь от оперуполномоченного до начальника управления нелегальной разведки Первого главного управления КГБ, которое он возглавлял с 1979 по 1991 г. Ему довелось участвовать во многих секретных операциях. Кроме советских у него имелись правительственные награды ГДР, Польши, Кубы, Афганистана.

В декабре 1979 г. он отвечал за проведение операции «Шторм 333» — штурма советскими спецназовцами дворца афганского президента Амина. «Дроздов был и удивительным психологом, — вспоминает президент ассоциации ветеранов группы «Вымпел» Валерий Попов. — Перед началом операции, собрав командиров штурмовых групп, Юрий Иванович снял напряжение только одной фразой: „Ребята, давайте просто похулиганим!“ И все улыбнулись и настроились на выполнение задачи».


Отец «Вымпела». Его интеллектуальный спецназ называли «богами войны»
Юрий Дроздов, 2000-е гг. Фото: СВР.РФ

«Боги войны»

В том штурме участвовали офицеры, позже вошедшие в состав знаменитого «Вымпела». Именно Юрий Дроздов был инициатором создания в 1981 г. и руководителем этой группы. Разведывательно-диверсионное подразделение называли спецназом внешней разведки, который готов был провести самую фантастическую операцию в любом уголке земного шара. «Юрий Иванович называл „Вымпел“ интеллектуальным спецназом: в основе всего были не сила и владение оружием, а умение добывать информацию и её обрабатывать, видеть её применение в качестве конечного результата», — рассказывает Попов.

Отец «Вымпела». Его интеллектуальный спецназ называли «богами войны» Тайна Вартаняна. За 45 лет службы разведчик не совершил ни одного провала

Этот интеллектуальный спецназ называли «богами войны». Многие их операции засекречены до сих пор. Известно, что им удавалось без единого выстрела захватить пиратское судно. После 1991 г. у «Вымпела» изменились задачи. Главной стала защита стратегически важных и экологически опасных объектов от терактов и диверсий, борьба с наркобизнесом, вооружёнными преступниками из мафиозных группировок.

«Во время учений на Калининской АЭС летом 1992 г. вымпеловцы прыгали с парашютами с мотодельтапланов на крышу машинного зала реактора и освободили пульт управления от „террористов“. Между прочим, за американской „Дельтой“ подобных достижений не числится», — вспоминал сам Юрий Дроздов о тренировках спецподразделения в новых условиях. На счету «Вымпела» молниеносный захват итальянских валютчиков, которые везли в нашу страну 11 млн фальшивых долларов. В 1993 г. сотрудники «Вымпела» сумели предотвратить попытку вывоза радиоактивных материалов из-под Екатеринбурга. Блестяще провели операцию по фальшивым авизо, не дав преступникам получить более миллиарда рублей. Неоднократно участвовали в  освобождении заложников, выполняли задания в «горячих точках» СНГ.

«Освоить новый участок работы профессионалам такого класса не составляло труда. Однако слишком серьёзным оказался психологический аспект. „Вымпел“ — спецподразделение, предназначавшееся для действий за рубежом, а не на территории своей страны. И потому офицеры тяжело переживали необходимость участия в событиях в Баку, Вильнюсе, Тбилиси и других „горячих точках“, — рассказывал Юрий Иванович. — В октябре 1993 г. „Вымпел“ получил приказ о взятии Белого дома. Точно такой же приказ был получен и в августе 1991 г., но тогда Леонид Шебаршин, возглавлявший ПГУ, дал возможность тянуть время и не включаться в сомнительную операцию. „Вымпел“ на штурм не пошёл… На БМП отправились в разведку. Тогда и потеряли от пули снайпера своего товарища. После этой разведки решили выдвинуться к Белому дому без применения оружия. „Вымпел“ и „Альфа“ не могли превратить задачу освобождения Белого дома в бойню. Они выполнили приказ: вывели людей из Белого дома. „Вымпелу“ не простили такого поведения». Подразделение расформировали и переподчинили МВД. «120 офицеров подали рапорты об отставке. Только около 50 человек согласились остаться в МВД. Узнав о распаде „Вымпела“, в Москву приехали представители крупнейшего в США агентства безопасности и предложили работу. Однако вымпеловцы отказались, решив, что смогут найти себе применение и здесь. Никто из них также не запятнал звания вымпеловца службой криминальным авторитетам», — говорил Дроздов.

«Жульнические глаза»

В июне 1991 г. он вышел в отставку с поста заместителя начальника внешней разведки КГБ СССР. Возглавлял аналитический центр «Намакон», был почётным президентом Ассоциации ветеранов «Вымпел-Союз».

В 1994 г., когда Юрию Дроздову исполнилось 69, в Forbes вышла статья, посвящённая «живой легенде среди шпионов». В качестве особых примет разведчика Дроздова журнал отметил, что он хорошо сложен, имеет военную выправку и «серые жульнические глаза». «Мы его считаем с большой буквы Патриархом разведки специального назначения, — говорит Валерий Попов. — Юрия Ивановича считают легендой и в США. Если даже наш противник это говорит, то это безусловное признание заслуг такого человека».

«На пенсии» Дроздов писал книги, увлекался фотографией, любил путешествовать на машине и до последнего служил Родине. Юрия Ивановича не стало 21 июня 2017 года, он не дожил несколько месяцев до своего 92-летия. 

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генерал-майор КГБ СССР Юрий Дроздов участвовал в штурме Берлина в 1945 году, больше 10 лет возглавлял управление нелегальной разведки, был отцом-основателем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика