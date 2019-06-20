Отец «Вымпела». Его интеллектуальный спецназ называли «богами войны»

Источник материала: Аргументы и факты

На фронте Юрий Иванович командовал взводом противотанкового дивизиона. После победы пошёл учиться в Военный институт иностранных языков и в 1956 году начал работу в КГБ. Дроздов в совершенстве владел немецким, английским и испанским языками. Через год он уже работал официальным представителем КГБ при Штази в ГДР, в 1962 г. участвовал в знаменитом обмене на мосту советского нелегала Рудольфа Абеля на американского лётчика-шпиона Пауэрса. Дроздова тогда представили восточногерманским служащим как Юргена Дривса, двоюродного брата Абеля.

С 1964 по 1968 г. Юрий Иванович был резидентом внешней разведки в Китае. А в 1975 г. его отправили в США. Там под прикрытием должности заместителя постоянного представителя СССР при ООН он руководил резидентурой разведки в Нью-Йорке. Когда в Штатах он отмечал своё 50-летие, среди других поздравлений получил письмо от Мао Цзэдуна, в котором отмечался его «личный неоценимый» вклад в развитие советско-китайских отношений.

За 35 лет службы в нелегальной разведке Дроздов прошёл путь от оперуполномоченного до начальника управления нелегальной разведки Первого главного управления КГБ, которое он возглавлял с 1979 по 1991 г. Ему довелось участвовать во многих секретных операциях. Кроме советских у него имелись правительственные награды ГДР, Польши, Кубы, Афганистана.

В декабре 1979 г. он отвечал за проведение операции «Шторм 333» — штурма советскими спецназовцами дворца афганского президента Амина. «Дроздов был и удивительным психологом, — вспоминает президент ассоциации ветеранов группы «Вымпел» Валерий Попов. — Перед началом операции, собрав командиров штурмовых групп, Юрий Иванович снял напряжение только одной фразой: „Ребята, давайте просто похулиганим!“ И все улыбнулись и настроились на выполнение задачи».

«Боги войны»

В том штурме участвовали офицеры, позже вошедшие в состав знаменитого «Вымпела». Именно Юрий Дроздов был инициатором создания в 1981 г. и руководителем этой группы. Разведывательно-диверсионное подразделение называли спецназом внешней разведки, который готов был провести самую фантастическую операцию в любом уголке земного шара. «Юрий Иванович называл „Вымпел“ интеллектуальным спецназом: в основе всего были не сила и владение оружием, а умение добывать информацию и её обрабатывать, видеть её применение в качестве конечного результата», — рассказывает Попов.

Этот интеллектуальный спецназ называли «богами войны». Многие их операции засекречены до сих пор. Известно, что им удавалось без единого выстрела захватить пиратское судно. После 1991 г. у «Вымпела» изменились задачи. Главной стала защита стратегически важных и экологически опасных объектов от терактов и диверсий, борьба с наркобизнесом, вооружёнными преступниками из мафиозных группировок.

«Во время учений на Калининской АЭС летом 1992 г. вымпеловцы прыгали с парашютами с мотодельтапланов на крышу машинного зала реактора и освободили пульт управления от „террористов“. Между прочим, за американской „Дельтой“ подобных достижений не числится», — вспоминал сам Юрий Дроздов о тренировках спецподразделения в новых условиях. На счету «Вымпела» молниеносный захват итальянских валютчиков, которые везли в нашу страну 11 млн фальшивых долларов. В 1993 г. сотрудники «Вымпела» сумели предотвратить попытку вывоза радиоактивных материалов из-под Екатеринбурга. Блестяще провели операцию по фальшивым авизо, не дав преступникам получить более миллиарда рублей. Неоднократно участвовали в освобождении заложников, выполняли задания в «горячих точках» СНГ.

«Освоить новый участок работы профессионалам такого класса не составляло труда. Однако слишком серьёзным оказался психологический аспект. „Вымпел“ — спецподразделение, предназначавшееся для действий за рубежом, а не на территории своей страны. И потому офицеры тяжело переживали необходимость участия в событиях в Баку, Вильнюсе, Тбилиси и других „горячих точках“, — рассказывал Юрий Иванович. — В октябре 1993 г. „Вымпел“ получил приказ о взятии Белого дома. Точно такой же приказ был получен и в августе 1991 г., но тогда Леонид Шебаршин, возглавлявший ПГУ, дал возможность тянуть время и не включаться в сомнительную операцию. „Вымпел“ на штурм не пошёл… На БМП отправились в разведку. Тогда и потеряли от пули снайпера своего товарища. После этой разведки решили выдвинуться к Белому дому без применения оружия. „Вымпел“ и „Альфа“ не могли превратить задачу освобождения Белого дома в бойню. Они выполнили приказ: вывели людей из Белого дома. „Вымпелу“ не простили такого поведения». Подразделение расформировали и переподчинили МВД. «120 офицеров подали рапорты об отставке. Только около 50 человек согласились остаться в МВД. Узнав о распаде „Вымпела“, в Москву приехали представители крупнейшего в США агентства безопасности и предложили работу. Однако вымпеловцы отказались, решив, что смогут найти себе применение и здесь. Никто из них также не запятнал звания вымпеловца службой криминальным авторитетам», — говорил Дроздов.

«Жульнические глаза»

В июне 1991 г. он вышел в отставку с поста заместителя начальника внешней разведки КГБ СССР. Возглавлял аналитический центр «Намакон», был почётным президентом Ассоциации ветеранов «Вымпел-Союз».

В 1994 г., когда Юрию Дроздову исполнилось 69, в Forbes вышла статья, посвящённая «живой легенде среди шпионов». В качестве особых примет разведчика Дроздова журнал отметил, что он хорошо сложен, имеет военную выправку и «серые жульнические глаза». «Мы его считаем с большой буквы Патриархом разведки специального назначения, — говорит Валерий Попов. — Юрия Ивановича считают легендой и в США. Если даже наш противник это говорит, то это безусловное признание заслуг такого человека».

«На пенсии» Дроздов писал книги, увлекался фотографией, любил путешествовать на машине и до последнего служил Родине. Юрия Ивановича не стало 21 июня 2017 года, он не дожил несколько месяцев до своего 92-летия.