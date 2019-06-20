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Моя Родина – Беларусь

21.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Гричинской сельской библиотеке ребята из летнего школьного лагеря ГУО «Гричинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – базовая школа» совершили увлекательное путешествие по городам Беларуси.

Что означает «родина»? Это лес и поле, узкая тропинка, и пение птиц, города, и сёла.

Это место, где человек родился, живёт. В Гричинской сельской библиотеке ребята из летнего школьного лагеря ГУО «Гричинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – базовая школа» совершили увлекательное путешествие по городам Беларуси, познакомились с национальными парками и заповедниками, узнали о растениях и животных, которые населяют наши леса.

Ответили на вопросы викторины о символах нашей страны, рисовали любимые места родного края.




 
 
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В Гричинской сельской библиотеке ребята из летнего школьного лагеря ГУО «Гричинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – базовая школа»...
 
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