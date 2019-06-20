Встречи с населением – действенная форма диалога

Источник материала: Газета Авангард

На неделе в райцентре прошли встречи депутатов районного Совета с жителями города.

На собрания граждан вынесены вопросы жизнеобеспечения населения и отчет депутатов по избирательным округам о проделанной работе. На одной из подобных встреч с жителями улицы Совхозной (уличный комитет №7) побывал корреспондент «Авангарда».

Традиционно было поднято немало вопросов, большинство из которых касалось работы жилищно-коммунального хозяйства. Были среди них непростые, которые невозможно решить без значительных финансовых затрат, иные же снимались на месте.

Так, жителей райцентра беспокоит плохое состояние дорог и уличного освещения, отсутствие в летний период напора воды в многоквартирных домах, отлов бродячих собак, ремонт подъездов и крылец, состояние скамеек у подъездов.

Как отметила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, все озвученные вопросы важны и взяты на контроль, каждый из них будет детально проработан, ведь для каждого человека личная проблема самая главная.

Такая форма работы является действенным механизмом решения многих вопросов жизнеобеспечения, ведь одно дело, когда разбираешься в проблеме, сидя в кабине и опираясь на предоставленные данные, и совсем другое, когда действенные механизмы вырабатываются непосредственно после выезда на места в процессе общения с людьми.

Хочется надеяться, что компетентные ответы из первых уст помогут в решении вопросов жизнеобеспечения граждан и повысят уровень доверия к органам власти. К слову, стартовали встречи в понедельник 17, а завершатся 25 июня.



















Наталья МАКСИМОВА

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