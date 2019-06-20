В Вороновском районе Audi врезалась в ограждение кладбища и сгорела. Водитель сбежал

Источник материала: Tut.by

Утром 20 июня вблизи деревни Германишки Вороновского района легковушка сгорела, протаранив забор кладбища. Об этом сообщает «Вороновская газета».



Фото: «Вороновская газета»

Как сообщает издание, после столкновения с ограждением водитель Audi с места происшествия скрылся, а автомобиль загорелся. Спасателей на место пожара вызвал очевидец.



Фото: «Вороновская газета»

В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Сейчас сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности водителя.