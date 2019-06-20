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Крупнейшая частная коллекция олимпийских наград впервые представлена широкой публике

21.06.2019 15:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В столичной ратуше открылась выставка ценнейшей олимпийской коллекции. Собрание медалей, факелов и других экспонатов конца XIX – начала XXI вв. впервые представлено широкой публике. Произошло это в Беларуси, поводом для выбора площадки для премьеры стали II Европейские игры, к проведению которых и приурочили выставку. Увидеть олимпийскую коллекцию можно будет бесплатно до 14 июля включительно, вход в ратушу свободный.

Экспонаты входят в частное собрание, принадлежащее российскому бизнесмену Владимиру Потанину. Аукционная стоимость каждой медали - от $2 тыс. до $250 тыс., факелов - от $1,5 тыс. до $170 тыс. Коллекция состоит из 383 экспонатов, 64 из которых представлены на выставке в Минске.

В течение трех недель минчане смогут увидеть спортивные реликвии Олимпийских игр с 1896 по 2014 года. 

Крупнейшая частная коллекция олимпийских наград впервые представлена широкой публике
Самые древние артефакты, которые выставляются в Минске – медали первых Олимпийских игр современности, которые состоялись в Афинах в 1896 году. Именно тогда возобновилась древнегреческая традиция раз в четыре года проводить мультиспортивные форумы. Стоит отметить, что награды обладают не только исторической, но и художественной ценностью. Их изготовление – результат тонкой работы лучших мастеров эпохи.

Помимо медалей, в Минске представлены дипломы участников Олимпиад, начиная с 1900 года. Они также представляют огромную ценность, ведь сохранить бумажные артефакты в надлежащем состоянии непросто. Некоторые из них реставрировались: к примеру, позолоченный диплом участника Олимпиады в Берлине 1936 года. Художественный уровень дипломов позволяет считать их шедеврами искусства.

Всего в Минске представлены экспонаты 11 Олимпиад – 1896, 1900, 1908, 1924, 1928, 1936, 1952, 1956, 1980, 1994 и 2014 годов. Все они подлинные: каждый предмет верифицирован Центральным музеем Олимпийских игр в Лозанне.

Дополнительный интерес для аудитории представляет проходившие в СССР Игры-1980, которые, в частности, принимал Минск: в столице Беларуси проходили матчи группового этапа олимпийского футбольного турнира. На стенде представлены медали в боксе. И это экспонаты, за которыми стоит человеческая история: на медальной ленте победителя видны следы крови.

Олимпиада-1994 в норвежском Лиллехаммере интересна тем, что стала первой в истории независимой Беларуси. А Игры в Сочи пять лет назад принесли нашей стране шесть медалей, пять из которых высшей пробы. На выставке можно увидеть факел Олимпиады-2014, золотую, серебряную и бронзовую медали – аналогичные есть у Дарьи Домрачевой, Аллы Цупер, Антона Кушнира и Надежды Скардино.

Отметим, посетители выставки могут не только увидеть олимпийские реликвии, но и узнать интересную информацию о них: каждый экспонат сопровождается текстовыми и видеоматериалами.

Реализацией серии выставочных проектов занимается команда Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). Его ректор Лев Белоусов на открытии выставки отметил, что уникальность этой коллекции определяется тремя аспектами: "Во-первых, артефакты представляют уникальную художественную ценность. В наградах отражены тенденции развития искусства с конца XIX века до наших дней. Во-вторых, огромна историческая значимость коллекции. В ней представлены реликвии со всех Олимпийских Игр современности. Они являются материальным свидетельством каждого форума. В-третьих, коллекция носит образовательную функцию. Благодаря ей каждый посетитель может проанализировать историю международного олимпийского движения, ведь экспонаты сопровождаются текстом, фото- и видеорядом".

Крупнейшая частная коллекция олимпийских наград впервые представлена широкой публике
Открытие выставки в Беларуси состоялось при поддержке Минского городского исполнительного комитета и Музея истории города Минска. Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова не сомневается в высоком интересе минчан и гостей столицы к олимпийским артефактам: "Символично, что выставка открывается 21 июня, в день старта II Европейских Игр – важнейшего события в жизни города, страны и европейского пространства. Очень важно, что проект носит некоммерческий характер – и у всех жителей и гостей нашего города будет возможность познакомиться с уникальными раритетными экспонатами Олимпиад, которые вошли в мировую историю".

Одним из первых гостей выставки стал президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич. По его словам, коллекция имеет большое значение для олимпийского движения: "Испытываю огромное удовлетворение от того, что такая значимая выставка будет проходить в Минске во время Европейских Игр. Роль этой коллекции трудно переоценить: она демонстрирует достижения мирового спорта более, чем за столетие. Поэтому я очень благодарен Владимиру Потанину, который пожертвовал деньги на это собрание".

Выставка в минской городской ратуше для широкой публики открывается 21 июня в 16:00 и будет работать по 14 июля. Предполагается, что в дальнейшем выставки олимпийской коллекции будут проходить на крупнейших соревнованиях: Олимпиадах, Азиатских играх и других мультиспортивных форумах.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В столичной ратуше открылась выставка ценнейшей олимпийской коллекции. Собрание медалей, факелов и других экспонатов конца XIX – начала XXI вв. впервые представлено...
 
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