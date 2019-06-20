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Великобритания в августе сменит своего посла в Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Жаклин Перкинс назначена новым послом Великобритании в Беларуси, сменит на посту главы дипмиссии Фионну Гибб в августе текущего года.
"Срок полномочий посла Фионны Гибб заканчивается в августе 2019 года. На этом посту г-жу Фионну Гибб сменит г-жа Жаклин Перкинс, назначенная послом Ее Величества в Республике Беларусь", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
В настоящее время Перкинс проходит подготовку по русскому языку.
Ранее Перкинс работала в министерство иностранных дел и по делам Содружества, Кувейте, Бахрейне, Египте, ОАЭ.
Гибб руководит дипмиссией Великобритании в Минске с января 2016 года.
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Жаклин Перкинс назначена новым послом Великобритании в Беларуси, сменит на посту главы дипмиссии Фионну Гибб в августе текущего года. "Срок полномочий посла...
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