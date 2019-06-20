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Видеосервис VOKA покажет сериал "Чернобыль" в белорусской озвучке на большом экране

21.06.2019 14:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

28 июня по инициативе видеосервиса VOKA пройдет специальный показ первого эпизода самого популярного мини-сериала сезона – "Чернобыль" от HBO – на белорусском языке. Перевод и озвучка серии выполнены VOKA совместно c Amediateka Home of HBO. После премьеры на большом экране все эпизоды "Чернобыля" на белорусском языке будут доступны на видеосервисе в новом разделе CINEVOKA.СЕРЫЯЛЫ Amediateka по подписке Amediateka.

Видеосервис VOKA покажет сериал "Чернобыль" в белорусской озвучке на большом экране
Специальный сеанс первого эпизода "Чернобыля" на белорусском языке состоится  28 июня в зале VOKA кинотеатра velcom cinema. Организаторы приглашают на показ всех желающих бесплатно – по предварительной регистрации. Заполнить анкету можно по ссылке, после чего гостям показа на электронную почту будет направлено письмо от организаторов с подтверждением бронирования места и дополнительной информацией о показе. Количество мест ограничено.

"Для многих белорусов тема Чернобыльской катастрофы была и остается одной из самых значительных в контексте истории страны, поэтому видеосервис VOKA не смог остаться в стороне от мирового релиза сериала "Чернобыль" HBO. Ориентируясь на потребность аудитории в возможности получать любимый и популярный контент на родном языке, VOKA совместно с онлайн-сервисом Amediateka принял решение перевести и озвучить мини-сериал "Чернобыль" по-белорусски", – отметил заместитель генерального директора компании velcom | A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

"Чернобыль" – оригинальный мини-сериал HBО, детально рассказывающий о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. В картине рассказана история героического взаимодействия академика Валерия Легасова и чиновника Бориса Щербины по ликвидации последствий одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире. Факторы, предшествовавшие катастрофе, и ее последствия тщательным образом воссозданы в фильме по воспоминаниям очевидцев и архивным записям. Режиссером-постановщиком "Чернобыля" выступил Йохан Ренк, принимавший участие в создании таких шоу как "Викинги", "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы". Сценарист проекта – Крейг Мазин.

С 28 июня все эпизоды сериала "Чернобыль" на родном языке будут доступны для просмотра на видеосервисе VOKA в новом разделе CINEVOKA.СЕРЫЯЛЫ Amediateka по подписке Amediateka. Раздел включает в себя новые и любимые ленты в белорусской озвучке от профессиональных актеров дубляжа.

 
 
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28 июня по инициативе видеосервиса VOKA пройдет специальный показ первого эпизода самого популярного мини-сериала сезона – "Чернобыль" от HBO – на белорусском языке....
 
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