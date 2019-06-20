Международный день йоги отметят в центре Минска

Источник материала: Интерфакс

Мастер-классами на свежем воздухе отметят в Минске международный день йоги в субботу, 22 июня.



Тренеры йога-студий проведут занятия в Центральном детском парке имени Горького. Начнется мероприятие с марафона "Приветствие солнцу", профессиональные инструкторы продемонстрируют, как правильно упражняться в йоге, помогут изучить техники дыхания и медитации. Помимо прочего, в программе предусмотрены йога в танце и йога для детей.

Принять участие могут все желающие, без каких-либо ограничений по возрасту и уровню физподготовки. Вход свободный, единственное, что требуется от гостей - взять с собой коврик для йоги.



Традиционно, уже пятый год подряд, организатором праздника выступает посольство Индии, при поддержке Мингорисполкома. Главной гостьей мероприятия станет посол Сангита Багадур.