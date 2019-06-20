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Международный день йоги отметят в центре Минска
Источник материала: Интерфакс
Мастер-классами на свежем воздухе отметят в Минске международный день йоги в субботу, 22 июня.
Принять участие могут все желающие, без каких-либо ограничений по возрасту и уровню физподготовки. Вход свободный, единственное, что требуется от гостей - взять с собой коврик для йоги.
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Мастер-классами на свежем воздухе отметят в Минске международный день йоги в субботу, 22 июня.
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