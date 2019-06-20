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Международный день йоги отметят в центре Минска

21.06.2019 14:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мастер-классами на свежем воздухе отметят в Минске международный день йоги в субботу, 22 июня.

Международный день йоги отметят в центре Минска
Тренеры йога-студий проведут занятия в Центральном детском парке имени Горького. Начнется мероприятие с марафона "Приветствие солнцу", профессиональные инструкторы продемонстрируют, как правильно упражняться в йоге, помогут изучить техники дыхания и медитации. Помимо прочего, в программе предусмотрены йога в танце и йога для детей. 

Принять участие могут все желающие, без каких-либо ограничений по возрасту и уровню физподготовки. Вход свободный, единственное, что требуется от гостей - взять с собой коврик для йоги.

Международный день йоги отметят в центре Минска
Традиционно, уже пятый год подряд, организатором праздника выступает посольство Индии, при поддержке Мингорисполкома. Главной гостьей мероприятия станет посол Сангита Багадур.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Мастер-классами на свежем воздухе отметят в Минске международный день йоги в субботу, 22 июня.
 
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