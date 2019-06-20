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Военачальники стран ОДКБ обсудили угрозы военной безопасности Центральной Азии

21.06.2019 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Начальники генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Военного комитета обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

"В ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке и характере вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили вопросы совершенствования Войск (Коллективных сил) Организации", - сообщил в пятницу журналистам председательствовавший на заседании сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Также в ходе заседания делегации генеральных штабов стран ОДКБ рассмотрели комплекс вопросов, касающихся участия военнослужащих вооруженных сил государств членов ОДКБ в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

14-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ состоялось в пятницу в Москве. В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Казахстана, России, Таджикистана, первые заместители начальников генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

 
 
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Начальники генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Военного комитета обсудили ситуацию в...
 
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