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В Гродно эксгибиционист приставал к отдыхавшим у реки девушкам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно нетрезвый мужчина хотел привлечь внимание несовершеннолетних девушек демонстрацией своих половых органов.
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Девушки интереса не проявили. Тогда мужчина решил пойти другим путём и продемонстрировал свой половой орган. Однако желаемый эффект достигнут не был. Несовершеннолетние позвонили своим знакомым, парни приехали и успокоили гражданина, после чего вызвали милицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Правоохранителям задержанный сказал, что это девушки его пытались соблазнить, но версию фигуранта опровергли свидетели. Подозреваемый водворён в ИВС.
Выясняются детали случившегося. Отмечается, что у мужчины есть жена.
Весной 2019 года в Гродно в милицию обратилась 34-летняя женщина.
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Новости Беларуси. В Гродно нетрезвый мужчина хотел привлечь внимание несовершеннолетних девушек демонстрацией своих половых органов. Как сообщает УВД...
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