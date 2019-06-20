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«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пеший и механизированный парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных Сил России 21 июня прибыли в Беларусь. Они примут участие в параде в День Независимости нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе первого парадного расчета – представители прославленной гвардейской Кантемировской танковой дивизии. А вот в механизированной колонне пройдут легендарные комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер» и бронетранспортеры.
Андрей Андреев, штурман эскадрильи (Россия):
Кроме того, в воздушном параде примут участие разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа России.
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«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости
Новости Беларуси. Пеший и механизированный парадные расчеты Западного военного округа Вооруженных Сил России 21 июня прибыли в Беларусь. Они примут участие в...
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