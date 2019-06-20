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На стадионе «Динамо» планируют открыть музей

21.06.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что нового появилось после реконструкции на стадионе «Динамо», рассказали в программе «Большой город».

Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
У нас предусмотрено помещение даже для музея. И мы сейчас проводим эту работу, поскольку музей существовал – это музей БФСО «Динамо», где много было информации о стадионе. Но когда проходила реконструкция, то этот музей «залёг» на полке, мы хотим этот музей возродить. У нас уже подобран и собран этот материал, у нас его достаточно для открытия музея и для последующих каких-то выставок.

Люди в материале: Лариса Белякова-Грабовская
 
 
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Что нового появилось после реконструкции на стадионе «Динамо», рассказали в программе «Большой город».
 
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