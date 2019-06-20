|
«Называются они очень сложно». Представители редкой профессии работают на стадионе «Динамо»
Источник материала: СТВ
Какие редкие специалисты работают на стадионе «Динамо», рассказали в программе
Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие редкие специалисты работают на стадионе «Динамо», рассказали в программе «Большой город».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)