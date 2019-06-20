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Места на ветках продавали около стадиона «Динамо»

21.06.2019 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Церемония открытия II Европейских игр пройдёт 21 июня на стадионе «Динамо», который, кстати, празднует юбилей. 85 лет назад арена приняла первых спортсменов и болельщиков. Что изменилось с тех пор? Какие тайны хранит «Динамо»? И готов ли он к главному испытанию этого лета, узнаем у заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо» в программе «Большой город».

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Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Действительно, 12 июня был такой торжественный день, юбилей Национального олимпийского стадиона «Динамо».

Места на ветках продавали около стадиона «Динамо»

Есть ли какие-то интересные факты, о которых нет информации в таком широком доступе?

Лариса Белякова-Грабовская:
Вы знаете, в «Динамо» интересно абсолютно всё, начиная с того, как он строился, как он развивался. Есть такие интересные факты: в 60-ых годах ещё не были вырублены деревья по улице Ульяновской, сейчас их там нет. Эти деревья использовались тоже, как определённый товар. Дело в чём? Деревья были высокие, если влезть высоко, сесть на какой-то сук, то можно было обозреть футбольный матч, видимость была очень хорошая, как с трибун. У каждого дерева находился хозяин, это была группа ловких молодцев, которые занимали это дерево, это было их дерево. Они продавали места.

Сук, возле него прорубалось окно, лишняя зелень отсекалась, и получался такой обзор стадиона, прямо VIP-ложа. И эти места тоже могли продаваться.

Люди в материале: Лариса Белякова-Грабовская
 
 
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