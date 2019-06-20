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Места на ветках продавали около стадиона «Динамо»
Источник материала: СТВ
Церемония открытия II Европейских игр пройдёт 21 июня на стадионе «Динамо», который, кстати, празднует юбилей. 85 лет назад арена приняла первых спортсменов и болельщиков. Что изменилось с тех пор? Какие тайны хранит «Динамо»? И готов ли он к главному испытанию этого лета, узнаем у заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо» в программе
Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Есть ли какие-то интересные факты, о которых нет информации в таком широком доступе?
Лариса Белякова-Грабовская:
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Церемония открытия II Европейских игр пройдёт 21 июня на стадионе «Динамо», который, кстати, празднует юбилей. 85 лет назад арена приняла первых спортсменов и...
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