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Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

21.06.2019 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минск приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Надо сказать, что переговоры прошли в очень теплой неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент признался, что очень хотел бы посетить этот регион, увидеть уникальную природу, побывать в горах.

Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

Важной частью этой встречи стало вручение Рамзану Кадырову ордена Дружбы народов. Это высшая награда Беларуси для иностранцев. Естественно, орден носит большую ценность и вручается за особый вклад в развитие двусторонних отношений.

Как известно ранее, Рамзан Кадыров лично помог освободить белорусов из ливийского плена.

«Надо добавить к нашим политическим отношениям больше торговли». Президент Беларуси – Александру Вучичу

Некоторые VIP-гости побывают на церемонии открытия II Европейских игр. Но, безусловно, только посещением арены их визиты не ограничатся. Так что Игры для Беларуси – хороший повод показать нашу страну, ее возможности в самых разных сферах.

Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

Люди в материале: Александр Лукашенко, Рамзан Кадырову
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минск приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Надо сказать, что переговоры прошли в очень теплой неформальной обстановке, сообщили...
 
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