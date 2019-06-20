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В Островецком районе мужчину насквозь пробила доска на производстве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работника насквозь пробила доска на производстве коробочного картона в Островецком районе. Эта информация
Утром 21 июня спасатели получили сообщение о несчастном случае в д. Ольховка. Вероятно, произошел выброс доски длиной 3 метра, из-за чего она прошла насквозь и застряла в брюшной полости работника производства.
Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента освободили 37-летнего мужчину и передали медикам для госпитализации.
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Новости Беларуси. Работника насквозь пробила доска на производстве коробочного картона в Островецком районе. Эта информация размещена на сайте МЧС Беларуси. ...
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