ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди или жара? Синоптики рассказали о погоде на выходные

21.06.2019 15:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 22 июня белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.  

Как сообщает Белгидромет, в субботу будет облачно с прояснениями. Почти на всей территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, ливни и град.  

Ветер будет южный и юго-западный, ночью при грозах – порывистый, днём – сильный порывистый.  

Ночью столбик термометра покажет +15… +21°С, днём потеплеет до +23… +29°С. На юго-востоке республики воздух нагреется до +30… +34°С.  

В зелёном море, в зелёной пене. На одесских пляжах цветёт вода  

В воскресенье тоже будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном в Гомельской и Могилёвской областях, возможны грозы. Ветер прогнозируется умеренный, во время гроз – порывистый.  

Ночью температура воздуха опустится до +11°С на северо-западных территориях, на юго-восточных землях будет ощутимо теплее – +20°С. Днём на большей части Беларуси ожидается +19… +26°С, на юго-востоке страны – +27... +31°С.  

+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На 22 июня белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.   Как сообщает Белгидромет, в субботу будет облачно с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Система «BelToll» – это удобно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика