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Дожди или жара? Синоптики рассказали о погоде на выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 22 июня белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.
Как
Ветер будет южный и юго-западный, ночью при грозах – порывистый, днём – сильный порывистый.
Ночью столбик термометра покажет +15… +21°С, днём потеплеет до +23… +29°С. На юго-востоке республики воздух нагреется до +30… +34°С.
В воскресенье тоже будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном в Гомельской и Могилёвской областях, возможны грозы. Ветер прогнозируется умеренный, во время гроз – порывистый.
Ночью температура воздуха опустится до +11°С на северо-западных территориях, на юго-восточных землях будет ощутимо теплее – +20°С. Днём на большей части Беларуси ожидается +19… +26°С, на юго-востоке страны – +27... +31°С.
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Новости Беларуси. На 22 июня белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Как сообщает Белгидромет, в субботу будет облачно с...
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