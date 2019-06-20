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Спадет ли жара в Беларуси: прогноз синоптиков

21.06.2019 15:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Спадет ли жара в Беларуси: прогноз синоптиков

По прогнозам синоптиков, уже на выходные в страну придут кратковременные дожди и грозы, однако, жара сохранится

22 июня (суббота) погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, возможен град, отмечается на pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная в середине дня +23..+29°С.

23 июня (воскресенье) на северо-западе погоду обусловит область повышенного давления, в юго-восточной части страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями.

Температура воздуха ночью от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+31°С.

24 июня (понедельник) погоду станет определять область повышенного давления, сформированная в более свежей воздушной массе, на юго-востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9..+16°С, по юго-востоку +17..+19°С, днем +21..+28°С, по Гомельской области до +31°С.

 
 
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По прогнозам синоптиков, уже на выходные в страну придут кратковременные дожди и грозы, однако, жара сохранится
 
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