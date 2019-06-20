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Отдают задешево. BMW проводит в Беларуси ликвидацию демо-парка

21.06.2019 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

BMW ликвидирует внутренний парк тестовых автомобилей в Беларуси. Новые машины, которые видели дорогу только во время тест-драйвов, продают с выгодой до 21%. Ликвидацию демо-парка в автоцентре «АВТОИДЕЯ» объясняют резким ростом спроса на премиальные модели и форсированием новых поставок.


Фото: Павел Мурашко

Автомобили почти новые, с минимальным пробегом вокруг автоцентра: какое-то время их предоставляли для тест-драйвов. На машины дается двухлетняя гарантия без ограничения пробега, которую можно расширить до пяти лет. Базовую комплектацию можно расширить под индивидуальные потребности.

В распродаже участвует пять моделей. Так, компактный кроссовер BMW X1 в двух модификациях — xDrive20i и sDrive20i — стоит 28 600 евро, а бензиновый седан последнего поколения BMW 318i упал в цене до 24 550. С популярной «пятеркой» в версии 530i xDrive (G30) в автоцентре готовы расстаться за 51 350 евро. Прошлогодний кроссовер X3 xDrive30i (G01) «постройнел» до 42 950 евро, а спортивный внедорожник X6 M50d — до 71 500. Разница в цене в сравнении с «нетронутыми» автомобилями составляет 16−21%.

«Последние полтора месяца оказались сверхактивными. Премьера BMW X7 и снижение цен на „пятерку“ вызвало всплеск интереса на рынке. В результате сейчас мы формируем новый демо-парк и распродаем автомобили. Такой формат очень популярен в Европе, и мы уверены, что и в Беларуси будет много желающих сэкономить. Демо-автомобили — такие же как и заводские, разве что какое-то время использовались для тест-драйвов. Они в прекрасном состоянии, и на них распространяется стандартная заводская гарантия, действующая в любой стране», — поясняют в автоцентре «АВТОИДЕЯ».

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Новые машины, которые видели дорогу только во время тест-драйвов, продают с выгодой до 21%.
 
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