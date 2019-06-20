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«Bitcoin еще всех шокирует». Как определить скорое падение цены монеты

21.06.2019 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Bitcoin только начинает дорожать, а его новые максимумы шокируют всех, уверен аналитик Виджей Бояпати. Он объяснил, что рост цены актива всегда начинается довольно медленно, но затем становится параболическим. Специалист посоветовал инвесторам в цифровые деньги смотреть на предыдущие изменения стоимости монеты, чтобы быть готовым в дальнейшем.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY


«Перед мощным рывком есть стадия аккумулирования, когда криптовалюту покупают уверенные в ее росте трейдеры», — утверждает Бояпати.

Он добавил, что на медвежьем рынке (рынок, который отличается постепенным снижением цены валюты на определенном промежутке времени. - Прим. ред.) позитивные новости не играют роли, ровно наоборот ситуация обстоит на бычьем рынке (рынок, который характеризуюется повышением цен. - Прим. ред.). Однако как только курс Bitcoin превышает свои предыдущие рекордные отметки, он оказывается в «свободном плавании» и может шокировать.

«Немногие могут верно указать, насколько высоко зайдет рынок. Большинство будет шокировано финальным пиком», — заявил аналитик.

Он подчеркнул, что верный признак бычьего рынка — когда все начинают следить за криптовалютой. Это приводит к «массовой истерии», которая способна достичь огромных масштабов, заключил Бояпати.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Аналитик Виджей Бояпати назвал признаки медвежьего и бычего рынка и оценил ситуацию в индустрии на данный момент.
 
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