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Знаменитый испанский футболист завершил карьеру

21.06.2019 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фернандо Торрес принял решение уйти из футбола после 18 лет выступлений.


Фернандо Торрес / фото: REUTERS 

Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.  Об этом футболист написал на своей официальной странице в Twitter. 

"У меня есть важное объявление. После 18 захватывающих лет наступил момент попрощаться с профессиональной карьерой. В следующее воскресенье, 23 июня, в 10 утра по местному времени в Японии я проведу пресс-конференцию в Токио, чтобы уточнить все детали. Увидимся там", - написал Торрес.

Последним клубом 35-летнего нападающего был японский "Саган Тосу", за который он провел 32 поединка и забил 4 гола. В прошлом Торрес также выступал за "Атлетико" Мадрид (350 матчей, 121 гол), "Челси" (172 матча, 45 голов), "Ливерпуль" (142 матча, 81 гол), "Милан" (10 матчей, 1 гол) и сборную Испании.

На счету Торреса есть титулы чемпиона мира (2010), чемпиона Европы (2008, 2012), Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013, 2018).

 
 
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Фернандо Торрес принял решение уйти из футбола после 18 лет выступлений.
 
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