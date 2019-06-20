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Под Островцом мужчину насквозь пронзила доска
Источник материала: Партизан
Несчастный случай произошел сегодня рано утром в деревне Ольховка Островецкого района на предприятии по производству коробочного картона. Предположительно, из-за выброса трехметровой доски произошло сквозное ранение работника 1982 года рождения: доска застряла в брюшной полости.
В 7:10 сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС. Спасатели использовали гидравлический и режущий инструмент, чтобы освободить пострадавшего, после чего передали мужчину бригаде медиков. С проникающей травмой пострадавший был доставлен в районную больницу, где 37-летнему мужчине сделали операцию. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей — его жизни ничего не угрожает, а на предприятии выясняют подробности произошедшего.
Как рассказали в филиале «Белкартон» холдинга «Белорусские обои», к которому относится участок производства и переработки картона в Ольховке, защита станка сработала, но не полностью.
— Работнику уже сделали операцию, она длилась полчаса. Жизненно важные органы в брюшной полости не задеты. Мужчина чувствует себя удовлетворительно. Сейчас на предприятии работает комиссия, которая разберется, что же произошло, — рассказали на предприятии.
Врачи Островецкой районной больницы пока дают прогнозы с осторожностью.
— Операция только закончилась, говорить о каких-то прогнозах рано.
Кстати, похожий случай произошел в Гродно в марте 2015 году — тогда доска пробила 23-летнего рабочего. Когда мужчина подавал в многопильный станок очередную доску, она вылетела обратно и пробила его насквозь.
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Несчастный случай произошел сегодня рано утром в деревне Ольховка Островецкого района на предприятии по производству коробочного картона. Предположительно,...
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