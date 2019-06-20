Под Островцом мужчину насквозь пронзила доска

В 7:10 сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС. Спасатели использовали гидравлический и режущий инструмент, чтобы освободить пострадавшего, после чего передали мужчину бригаде медиков. С проникающей травмой пострадавший был доставлен в районную больницу, где 37-летнему мужчине сделали операцию. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей — его жизни ничего не угрожает, а на предприятии выясняют подробности произошедшего.





Как рассказали в филиале «Белкартон» холдинга «Белорусские обои», к которому относится участок производства и переработки картона в Ольховке, защита станка сработала, но не полностью.





— Работнику уже сделали операцию, она длилась полчаса. Жизненно важные органы в брюшной полости не задеты. Мужчина чувствует себя удовлетворительно. Сейчас на предприятии работает комиссия, которая разберется, что же произошло, — рассказали на предприятии.









Врачи Островецкой районной больницы пока дают прогнозы с осторожностью.





— Операция только закончилась, говорить о каких-то прогнозах рано.



