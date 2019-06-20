СМИ: НАТО в этом году признает космос средой ведения войны

"Европейская правда" со ссылкой на Reuters . Об этом сообщаетсо ссылкой на





Решение должны принять на саммите лидеров стран-членов НАТО 3-4 декабря в Лондоне. Оно формально признает, что бои могут вестись не только на суше, в воздухе, на море и в компьютерных сетях, но и в космосе.





"Есть договоренность, что мы должны сделать космос средой ведения войны, а саммит в Лондоне - лучшее место, чтобы сделать это официально", - сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО, привлеченный к обсуждению, хотя и заверил, что работа по разработке технической политики продолжается.





Дипломаты НАТО отрицают, что Альянс будет находиться в космосе, но после объявления, что он является полем ведения войны, начнется дискуссия о том, следует ли НАТО при необходимости использовать космическое оружие, которое может сбить вражеские ракеты и воздушную оборону или уничтожить спутники.





Решение об объявлении космоса новой оперативной сферой обороны может помочь убедить Трампа в том, что Организация Североатлантического договора может быть полезным союзником в сдерживании роста Китая как соперника и военной силы.

Хотя страны НАТО сегодня владеют 65% спутников в космосе, Китай готовит целые созвездия коммерческих спутников, которые могут предлагать услуги от высокоскоростного интернета для самолетов до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле.

Китай разрабатывает оружие, которое он может использовать на орбите, и стал первой страной, высадившейся на обратной стороне Луны в прошлом году.

Россия, некогда стратегический партнер НАТО, также является важным игроком в космосе и одной из немногих стран, способных запустить спутники на орбиту.







