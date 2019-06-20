«В столице сейчас просто невероятная атмосфера». Гродненские спортсмены о подготовке и ожиданиях от предстоящих спортивных стартов







Михаил ШЕМЕТОВ, неоднократный призер чемпионатов Европы по велоспорту, мастер спорта международного класса:

– Каждому выходу на старт всегда предшествует большая подготовка и ко II Европейским играм для меня она началась еще в сентябре прошлого года. Интенсивный гоночный блок с мая проходил в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Чехии. Совсем недавно – на прошлой неделе – в индивидуальной гонке чемпионата страны финишировал четвертым. Продолжаются тренировки и сейчас, но уже больше для поддержания формы, чтобы к соревнованиям не растратить силы. Если говорить об ожиданиях, накануне любого старта перед спортсменом должны быть только медальные планы и я не исключение. Оправдаются такие планы или нет – покажет финиш. В индивидуальной гонке преследования выступаю 29 июня. В велоспорте я уже больше 10 лет и давно научился справляться с волнением перед ответственными стартами. Но чувство ответственности перед каждым из них всегда достигает предельных значений. Поддержать с трибун в «Минск-арену» приедут близкие и друзья.





Илья САВИЧ, чемпион Беларуси и обладатель Кубка страны по пляжному футболу 2018 года:

– Каждый месяц, начиная с января, у нас проходили десятидневные сборы и последние из них завершатся уже накануне самих соревнований. С 25 июня начнутся игры, а после третей по счету начнется уже борьба за места на пьедистале. Чувства, с которыми подхожу к соревнованиям, – волнение и ответственность. На соревнованиях такого уровня трибуны, конечно же, будут полными. Очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Не раз слышал от коллег, что дома выступать легче, но мне кажется наоборот – это гораздо волнительней, понимая, что здесь и сейчас высшего результата от тебя ждут тысячи зрителей.

Когда девять лет назад в составе любительской команды из Гродно выиграл свои первые соревнования, не мог и представить, что стану участником такого мультиспортивного состязания в Минске. В столице сейчас просто невероятная атмосфера. Тема II Европейских игр звучит буквально всюду. По городу ходят люди в костюмах с узнаваемой символикой, пестрят ей баннеры и рекламные растяжки.





Олег ГАПОН, чемпион Беларуси и обладатель Кубка страны по пляжному футболу 2018 года:

– За сборную страны по пляжному футболу играю три года. II Европейские игры – это не только престижные соревнования, но и еще одна возможность испытать свои силы. В Минске соберутся сильнейшие европейские команды. Уверен: приложим все усилия, чтобы достойно представить Беларусь. В спорте не бывает незначительных стартов, но нынешние соревнования в моей спортивной хронике пока занимают высшую строчку. В Минске болеть на трибунах за нашу команду будут и мои родные и близкие. Огромная группа поддержки во время трансляций игр по телеканалу «Беларусь — 5» присоединится к ним и в родном городе Скиделе.

Сегодня во всей Беларуси, наверное, сложно найти человека, который не знает про II Европейские игры и поддержка максимального количества болельщиков придает дополнительную ответственность перед выходом на площадку. А ждать его осталось совсем недолго – первая игра в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский» у нас 25 июня.





