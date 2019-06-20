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Митинг-реквием пройдет в Вороново 22 июня
21.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Завтра, 22 июня, в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В 9.00 в г.п. Вороново у памятника погибшим воинам и партизанам состоится митинг-реквием.
Приглашаем принять участие трудовые коллективы и жителей райцентра.
Сектор идеологической работы и по делам молодежи Вороновского райисполкома.
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Завтра, 22 июня, в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В 9.00 в г.п. Вороново у памятника погибшим воинам и...
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