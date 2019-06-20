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Вести Вороновщины

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вести Вороновщины

На олимпе знаний

15 призовых мест завоевали школьники района на областной олимпиаде для учащихся 2-й ступени обучения.

Дипломами  I  степени награждены три вороновских школьника. Один из них успешно выступил по истории — Матвей Шигаев (учитель Т.А. Пушненкова), а двое — по обществоведению — Наталья Ваганова (учитель А.М. Банцевич) и Диана Пашник (учитель Т.А. Пушненкова).

 Дипломы  II степени по информатике у Артема Вашкевича из Погородненской СШ, (учитель Л.Г. Салманович,  тренер  Ю.И. Вильчевский), по немецкому языку — у Владислава Юхневича из Жирмунской  СШ (учитель А.И. Родион), по физической культуре — у вороновских школьников Катерины Молохвей и Владислава Супрона (учитель А.Я. Семеняко).

Дипломами III степени за успешное выполнение заданий по различным предметам отмечены восемь школьников. Трое — по трудовому обучению: Александр Чивель из Радунской СШ (учитель С.Ю. Скилондь), Кирилл Герасимович из Больтишской  БШ (учитель И.И. Амбражук), Надежда Пискун из Радунской СШ (учитель Т.Г. Пискун). Трое — по физической культуре: Полина Чернова из Беняконской СШ (учитель Т.Е. Козловский), Анастасия Воловицкая из  Заболотского  УПК (учитель И.Ю. Шловенец), Илья Щигло из Вороновской СШ (учитель А.И. Станевич). Дипломы и у Алены Соболевской из Радунской СШ по русскому  языку  и  литературе (учитель Е.И. Светлович), Даниила Шематовича из Вороновской СШ по географии  (учитель И.В. Василькова).

Поощрили премией

На прошлой неделе подведены итоги XVII Республиканского конкурса «Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры». В нем приняло участие почти четыре десятка библиотек Беларуси, лучших назвали в четырех номинациях. Жюри оценивало значимость и новизну проектов, что реализуют библиотеки в целях пропаганды идей национального наследия, истории, литературы, белорусского языка, народной культуры и, конечно, поддержки чтения. Несколько библиотек были отмечены поощрительными премиями. Среди них — Радунская горпоселковая библиотека за пропаганду благотворительности. Библиотекари вместе с детьми проводят акции и дни добрых дел, не оставляют без внимания пожилых людей.

Померяются уловом, посоревнуются в меткости

20 и 27 июля на водоеме аг. Погородно пройдут межрайонные соревнования по рыбной ловле на поплавковую удочку. Начало в 9.00.

27 июля охотколлективы района будут соревноваться в стрельбе. Место проведения — стрельбище в д. Дайнова. Начало в 10.00.

Задержали с запчастями к оружию

Составные части к автомату и пистолетам обнаружили белорусские таможенники у гражданина Литвы.

По информации официального представителя Гродненской региональной таможни Юлии Романюк, мужчина следовал через пункт пропуска «Бенякони» из Украины в Литву на автомобиле «Ауди». Таможенникам заявил об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу. Однако при проведении таможенного досмотра в полостях автомобиля, а также в спинках передних сидений обнаружены сокрытые предметы, схожие с составными частями к автомату Калашникова, пистолету «Glock», газовому пистолету PERFECTA, а также два магазина к пистолету системы Токарева. Результаты экспертизы подтвердили, что предметы являются составными частями к огнестрельному оружию. Гродненской региональной таможней в отношении иностранного гражданина возбуждено два уголовных дела. Мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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На олимпе знаний 15 призовых мест завоевали школьники района на областной олимпиаде для учащихся 2-й ступени обучения. Дипломами  I  степени награждены три...
 
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